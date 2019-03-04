紫禁城「600歲誕辰紀念」　《清明上河圖》2020年9月將再現北京故宮

▲《清明上河圖》現存於北京故宮博物院。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京故宮博物院今（4）日公布近2年的展覽計畫，今年9月及11月除了有「中國古代花木文物特展」、「洪武、永樂、宣德瓷器大展」外，明年5月「韓熙載夜宴圖——歷代人物畫作品展」也將在午門正殿及東西雁翅樓展廳展出。描繪北宋京城汴梁及汴河兩岸繁華和景象和優美的自然風光的《清明上河圖》，也將在2020年9月與民眾見面。

據《人民日報》報導，北京故宮博物院院長單霽翔表示，「今年是紫禁城建成599年，到明年2020年我們將迎來它的600歲誕辰紀念。從今年下半年開始，故宮博物院將推出最好的展覽，在最優質舒適的參觀環境中向公眾展出。」

▲《清明上河圖》真跡2020年9月將再現北京故宮博物院。（圖／CFP）

單霽翔提到，從歷史遺存、書畫器物、宮廷文化、文人雅士、節慶風俗、世界文明、考古發現等方方面面，將展現600歲的紫禁城和95歲的故宮博物院所蘊蓄的深沉魅力，讓世人再次感受中華文化的偉大、獨特、深刻，對它心生崇敬和嚮往；這一系列持續到2020年底的展覽，將淋漓盡致地綻放紫禁城的驚世光彩。

單霽翔透露，《清明上河圖》與歷代風俗畫展2020年9月將在午門正殿及東西雁翅樓展廳舉辦。他表示，風俗指的是某時代普遍的社會生活習俗，風俗畫作為人物畫的一個分支，是以習俗生活為題材的繪畫，它採取比較客觀的視角，描繪社會習俗的場景。

▲北京故宮「上元之夜」2月19日晚間登場，燈光秀照亮紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

為了慶祝新中國成立70周年，北京故宮博物院將於今年9月在午門正殿及東西雁翅樓展廳舉辦「萬紫千紅——中國古代花木文物特展」，展覽以院藏設色觀賞性的花木植物文物為主，包含繪畫、器物、織繡、圖書等門類，突出花木的自然屬性、藝術屬性與人文屬性。

除了花木文物，北京故宮也將於今年11月舉辦「洪武、永樂、宣德瓷器大展」，此次展覽總計展品約500件，創歷年之最，將全面呈現明代初期宮廷手工業的生產水準，以及這一時期御用器物的特殊風貌。

▲燈光投射下的角樓。（圖／記者曾俊豪攝）

「韓熙載夜宴圖——歷代人物畫作品展」則規劃於2020年5月登場，會在午門正殿及東西雁翅樓展廳展出。北京故宮博物院藏有《揮扇仕女圖》、《韓熙載夜宴圖》、《采薇圖》、《蕭翼賺蘭亭圖》等重要作品，在人物畫收藏上有突出優勢。該展覽將以南唐顧閎中的《韓熙載夜宴圖》為中心，展示中國歷代人物畫的發展脈絡。

《清明上河圖》首次展覽是在2005年10月10日，當時是為了慶祝北京故宮博物院80歲生日；第2次是2007年香港回歸10周年時在香港展出；第3次是2012年1月5日在日本東京國立博物館展出，當年為中日建交40周年；第4次展出是在2015年9月8日的「石渠寶笈特展」，當時北京故宮博物院喜迎九十院慶。