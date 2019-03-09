機車停放糾紛！火爆女「連你一起處理」　波麗士也敢嗆

▲林女不滿警員處理態度，大聲恫嚇「你給我記住，到時我連你一起處理掉」，遭檢警查辦。（圖為示意圖，與新聞事件無關／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名林姓女子因機車停放問題而與員警發生爭執，林女對員警放話「你給我記住，到時候我連你一起處理掉」遭到法辦。新竹地院依妨害公務執行罪，判拘50日，易科罰金5萬元。

新竹縣1名林姓火爆女碩士，2016年7月間因自家的店門口遭他人停放機車，不過事後機車遭人移動，車主回來騎車，懷疑林女將她機車移動，雙方因而發生爭執，報警處理。沒想到林女看到警員到場處理，警員處理態度讓她相當不滿，竟怒火中燒，明知警員執行公務期間，竟大聲恫嚇「你給我記住，到時我連你一起處理掉」，讓警員心生畏懼，以此脅迫方式妨害警方執行公務，遭檢警查辦。

林女坦承確實在店門口對對警員說「要處理掉他」，但她絕沒有任何妨害公務，她辯稱，處理掉是要告他的意思，可能跟警察的認知不同。

法官認為，林女向警員說「你給我記住，到時我連你一起處理掉」等語，依一般社會觀念，已有對警員有侵害生命、身體安全的意思，客觀上已足使被害人相信林女的警告是真的，因而陷入危險不安的狀態，加上員警也證稱聽到此話感到害怕，證明確實感到被恫嚇，脅迫警員執行公務，因而認定林女供詞不可採。

法官審酌，林女不能體認公務員依法執行職務是代表國家行使公權力，應予尊重，竟當場脅迫依法執行勤務的警員，心態、手段可議，蔑視警員的執法尊嚴，影響社會秩序及公權力的執行，加上林女犯後飾詞狡辯，否認犯行，因此依妨害公務執行罪，判拘50日，易科罰金5萬元。