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「line槍照、嗆輸贏」　清潔隊員拘役30日

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AR-15　步槍 槍

▲姜男懷疑曾男扣他獎金，在新豐清潔隊line群組數次嗆聲，並5度貼出「手槍」照訊息。（圖為示意圖／資料照／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐鄉的姜姓清潔隊員，因懷疑清潔隊隊長曾男扣他的獎金，讓他少領錢，心生不滿，於2018年9月的深夜，在新豐清潔隊line群組傳送粗話與威脅之語，更數度貼出「手槍」照，讓曾男看到訊息及照片驚嚇不已，名譽也受損，怒而報警控告姜男恐嚇及公然侮辱。

姜男服務於新豐清潔隊，因懷疑清潔隊隊長曾男扣他的獎金，讓他少領錢，心生不滿，於2018年9月的深夜，在新豐清潔隊line群組傳送「隊長大尾了」、「幹你娘」、「輸贏啊」、「我的幹你娘」、「還扣我錢」，並5度貼出「手槍」照訊息，曾男看到訊息及照片驚嚇不已，除了身心恐懼外也認為名譽受損，怒而報警控告姜男恐嚇及公然侮辱。

姜男向法官坦承犯行，曾姓隊長也提出獎金分配表，證明並沒有扣住姜男的獎金。法官審酌，姜男不思以理性方法解決糾紛，竟以加害生命、身體的方法來恐嚇曾男，使曾男心生畏懼，應予以譴責，考量被告坦承犯行，態度尚可，因此依恐嚇危害安全罪，判拘30日，易科罰金3萬元。

★圖片為版權照片，由達志示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志示意圖許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：恐嚇,公然侮辱,清潔隊,拘役

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