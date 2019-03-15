自稱「基督城槍手」37頁自白書曝光！　白人男：報復所有伊斯蘭入侵者

▲ 紐西蘭爆發槍擊。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城（Christchurch）市中心一座清真寺於當地時間下午1點40分發生槍擊，目前至少有6人死亡、多人重傷。一名自稱是槍手的澳洲籍男子塔朗特（Brenton Tarrant）上傳了一份長達37頁的自白書，內容提到，自己只是一位「普通白人男子」，發動攻擊的目的是「報復入侵者」。警方也表示，此案極有可能是白人至上主義犯罪。

塔朗特寫道，發動槍擊是為了「告訴那些入侵者，我們的土地永遠不會是他們的」，「只要白人還活著的一天，他們永遠無法攻占我們的土地、取代我們的人種。」在「你想要什麼？」的欄目下，塔朗特寫道，「我要確保我們人種的存在，還有白人孩子的未來。」

塔朗特說，自己現年28歲，出生在澳洲一個低收入的工人階級家庭，父母為蘇格蘭、愛爾蘭、英格蘭後裔，自己的童年正常，沒有太大的問題，學生時期成績平平，沒有讀大學，先前因投入比特幣而賺了一點錢。

#BREAKING: Man who identified himself as Brenton Tarrant uploaded lengthy manifesto online before carrying out Christchurch, New Zealand shooting rampage https://t.co/3dwagifAuO pic.twitter.com/k4IIIa2Umy — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 15, 2019

塔朗特列出一長串的攻擊動機，除了上述原因，還包括「報復伊斯蘭蓄奴者奴役成千上萬名歐洲人」、「為在歐洲土地上因恐怖攻擊而喪命的數千名歐洲人報復」、「搧動暴力、報復，以及加劇歐洲人與那些入侵歐洲的人之間的歧見。」

據《衛報》報導，這份自白書現階段未經證實，當局選擇不發布更多關於它的資訊，直到能夠驗證為止。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）已取消下午的行程，於當地時間下午4點（台灣時間上午11點）召開記者會。有報導指出，槍手不只一人，目前還有3人在逃，也有報導指出，嫌犯疑為37歲的男子馬哈穆德（Ahmad Al-Mahmoud）。

▼ 槍擊目前造成6人死亡。（圖／達志影像／美聯社））