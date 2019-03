自稱「基督城槍手」37頁自白書曝光！　白人男：報復所有伊斯蘭入侵者

▲ 紐西蘭爆發槍擊。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

紐西蘭基督城(Christchurch)市中心一座清真寺於當地時間下午1點40分發生槍擊,目前至少有6人死亡、多人重傷。一名自稱是槍手的澳洲籍男子塔朗特(Brenton Tarrant)上傳了一份長達37頁的自白書,內容提到,自己只是一位「普通白人男子」,發動攻擊的目的是「報復入侵者」。警方也表示,此案極有可能是白人至上主義犯罪。

塔朗特寫道,發動槍擊是為了「告訴那些入侵者,我們的土地永遠不會是他們的」,「只要白人還活著的一天,他們永遠無法攻占我們的土地、取代我們的人種。」在「你想要什麼?」的欄目下,塔朗特寫道,「我要確保我們人種的存在,還有白人孩子的未來。」

塔朗特說,自己現年28歲,出生在澳洲一個低收入的工人階級家庭,父母為蘇格蘭、愛爾蘭、英格蘭後裔,自己的童年正常,沒有太大的問題,學生時期成績平平,沒有讀大學,先前因投入比特幣而賺了一點錢。

