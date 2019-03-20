精子太強大！　冰凍50年重出江湖照樣受精「一口氣生34個」

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國際中心／綜合報導

冰凍半世紀的精蟲，還能生出寶寶嗎？澳洲雪梨大學進行了一項研究，將自1968年就冷凍至今的公羊精子解凍，再讓56頭母羊人工授精，最後成功生出34隻美麗諾小羊。這些被冰凍50年的精蟲的活躍程度，授精懷孕率竟高達61%，與只冰凍12個月的精子活躍程度相當。

研究員李卡德博士（Dr. Jessica Rickard）表示，「這個結果的驚奇之處在於，冷凍超過50年的精子，其活躍程度竟然和冷凍1年的精子沒有不同。」她補充說，「我們相信這是世界上任何物種中，最古老的存活精子，也絕對是用於生產後代的最古老的精子。」

▼ 小羊。（示意圖／達志影像／美聯社）



研究人員指出，這批精子來自當年的4頭公羊，被保存在攝氏零下196度的液態氮中，其中一頭羊名叫佛萊迪爵士（Sir Freddie），於1959年出生。助理教授德格拉夫（Simon Paul de Graaf）表示，成功出生的羊寶寶們有上一世紀美麗諾身上羊常見的皺摺，這種特徵目前已經很少見了。

這樣的皺摺原先是為了最大化皮膚表面積和羊毛產量，但之後因剪毛困難等原因，大大地減少。德格拉夫表示，自己對於這些生殖生物學和遺傳方面的研究結果最感興趣，「我們之後就能研究羊毛產業在過去50年的選育中，所取得的遺傳進展」，研究結果也將有助於了解如何保存其他物種的精子。