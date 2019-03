精子太強大！　冰凍50年重出江湖照樣受精「一口氣生34個」

▲ 影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。



國際中心/綜合報導

冰凍半世紀的精蟲,還能生出寶寶嗎?澳洲雪梨大學進行了一項研究,將自1968年就冷凍至今的公羊精子解凍,再讓56頭母羊人工授精,最後成功生出34隻美麗諾小羊。這些被冰凍50年的精蟲的活躍程度,授精懷孕率竟高達61%,與只冰凍12個月的精子活躍程度相當。

研究員李卡德博士(Dr. Jessica Rickard)表示,「這個結果的驚奇之處在於,冷凍超過50年的精子,其活躍程度竟然和冷凍1年的精子沒有不同。」她補充說,「我們相信這是世界上任何物種中,最古老的存活精子,也絕對是用於生產後代的最古老的精子。」

▼ 小羊。(示意圖/達志影像/美聯社)



研究人員指出,這批精子來自當年的4頭公羊,被保存在攝氏零下196度的液態氮中,其中一頭羊名叫佛萊迪爵士(Sir Freddie),於1959年出生。助理教授德格拉夫(Simon Paul de Graaf)表示,成功出生的羊寶寶們有上一世紀美麗諾身上羊常見的皺摺,這種特徵目前已經很少見了。

這樣的皺摺原先是為了最大化皮膚表面積和羊毛產量,但之後因剪毛困難等原因,大大地減少。德格拉夫表示,自己對於這些生殖生物學和遺傳方面的研究結果最感興趣,「我們之後就能研究羊毛產業在過去50年的選育中,所取得的遺傳進展」,研究結果也將有助於了解如何保存其他物種的精子。

Clearly an older type and certainly amongst the lighter and wrinklier, but it’s early days. You’ll see big differences next year once they’re older and results are in from first shearing pic.twitter.com/qQWP2dLdeV