雲端最前線／"會移動的縣政府" 林明溱打破陳情萬重山

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日前南投燈會圓滿落幕，來自浙江的九獅圖和百葉龍等團體也到場演出，據了解，南投縣和浙江之間觀光的關係在本世紀初就開始進行交流，浙江杭州是南投在大陸的「第一友好城市」。自林明溱縣長就任以來，便致力於推廣觀光發展，有休閒管理背景的他，主打將打造南投縣為「觀光首都」，而今年夏天更將公開一座40層樓高的「空中吊橋」，號稱是最驚險的空中吊橋。對此議題《雲端最前線》15日邀請南投縣長林明溱、星座專家小孟老師，與主持人楊文嘉深入探討南投風情。

▲南投縣長林明溱。（圖／記者屠惠剛攝）



現任南投縣長林明溱，平時像「步兵」一樣勤跑基層，曾有里長向他陳情討修路經費，他直接實地勘查並現場批公文，在外奔走是他的一貫風格，他曾說「有些偏遠地區的縣民到縣政府，單趟就要3、4小時，太辛苦了，寧可縣長、官員辛苦奔波，也不要民眾跋山涉水、費盡千辛萬苦才能陳情。」因此就有人稱他為「移動縣政府」。

曾任兩屆立委、兩屆集集鎮長、南投縣議員、南投縣政府觀光局局長，叔公是鼎鼎有名的前司法院長林洋港、前縣長林源朗。有休閒管理背景的他，將打造南投縣為「觀光首都」，平時勤走基層，拜票時也順便會勘廟宇工程，親民形象受到民眾肯定。

值得關注的是，今年南投燈會首日就繳出10萬人次的成績單，除了邀請高人氣的銅粱火龍表演還有陜西腰鼓、七彩雲南、浙江百葉龍及九獅圖等來自大陸的精彩表演，此次南投燈會遊客數量達到500萬人次，比起去年增加了數十萬人次。今年南投燈會落幕典晚會中，南投縣長林明溱也親自到現場，並在演出結束後，在舞台上發紅包給演出人員，親民形象深得人心。

▼南投燈會，浙江百葉龍表演。（圖／記者馬叔安攝）





此外，南投縣今年夏天將公開一座40層樓高的「空中吊橋」，號稱是最驚險的空中吊橋，雙龍景觀吊橋斥資6000多萬，橫跨在開闊的山谷中，跨距350公尺的橋身，正準備興建，而橋下就是令人雙腿發麻的深谷，谷深達120公尺，相當於40層樓高，目前山谷兩端正在進行橋墩基礎工程。對此，南投縣長林明溱表示，雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色相當壯觀，而且雙龍瀑布的水質十分清澈，終年不斷，新橋體主要沿著原有的水管橋上方興建，預計今年3月將架起鋼索，4月進行橋面鋪設，雙龍景觀吊橋很快就可以和大家見面了。對此議題《雲端最前線》15日邀請南投縣長林明溱、星座專家小孟老師，與主持人楊文嘉深入探討南投風情。

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