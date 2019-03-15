　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／"會移動的縣政府" 林明溱打破陳情萬重山

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

日前南投燈會圓滿落幕，來自浙江的九獅圖和百葉龍等團體也到場演出，據了解，南投縣和浙江之間觀光的關係在本世紀初就開始進行交流，浙江杭州是南投在大陸的「第一友好城市」。自林明溱縣長就任以來，便致力於推廣觀光發展，有休閒管理背景的他，主打將打造南投縣為「觀光首都」，而今年夏天更將公開一座40層樓高的「空中吊橋」，號稱是最驚險的空中吊橋。對此議題《雲端最前線》15日邀請南投縣長林明溱、星座專家小孟老師，與主持人楊文嘉深入探討南投風情。

▲▼南投縣長林明溱列席國民黨中常會。（圖／記者屠惠剛攝）

 ▲南投縣長林明溱。（圖／記者屠惠剛攝）

現任南投縣長林明溱，平時像「步兵」一樣勤跑基層，曾有里長向他陳情討修路經費，他直接實地勘查並現場批公文，在外奔走是他的一貫風格，他曾說「有些偏遠地區的縣民到縣政府，單趟就要3、4小時，太辛苦了，寧可縣長、官員辛苦奔波，也不要民眾跋山涉水、費盡千辛萬苦才能陳情。」因此就有人稱他為「移動縣政府」。

曾任兩屆立委、兩屆集集鎮長、南投縣議員、南投縣政府觀光局局長，叔公是鼎鼎有名的前司法院長林洋港、前縣長林源朗。有休閒管理背景的他，將打造南投縣為「觀光首都」，平時勤走基層，拜票時也順便會勘廟宇工程，親民形象受到民眾肯定。

值得關注的是，今年南投燈會首日就繳出10萬人次的成績單，除了邀請高人氣的銅粱火龍表演還有陜西腰鼓、七彩雲南、浙江百葉龍及九獅圖等來自大陸的精彩表演，此次南投燈會遊客數量達到500萬人次，比起去年增加了數十萬人次。今年南投燈會落幕典晚會中，南投縣長林明溱也親自到現場，並在演出結束後，在舞台上發紅包給演出人員，親民形象深得人心。

▼南投燈會，浙江百葉龍表演。（圖／記者馬叔安攝）

南投燈會，浙江百葉龍表演。（圖／記者馬叔安攝）

此外，南投縣今年夏天將公開一座40層樓高的「空中吊橋」，號稱是最驚險的空中吊橋，雙龍景觀吊橋斥資6000多萬，橫跨在開闊的山谷中，跨距350公尺的橋身，正準備興建，而橋下就是令人雙腿發麻的深谷，谷深達120公尺，相當於40層樓高，目前山谷兩端正在進行橋墩基礎工程。對此，南投縣長林明溱表示，雙龍景觀吊橋興建在大峭壁上，景色相當壯觀，而且雙龍瀑布的水質十分清澈，終年不斷，新橋體主要沿著原有的水管橋上方興建，預計今年3月將架起鋼索，4月進行橋面鋪設，雙龍景觀吊橋很快就可以和大家見面了。對此議題《雲端最前線》15日邀請南投縣長林明溱、星座專家小孟老師，與主持人楊文嘉深入探討南投風情。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
吵架轉頭走！正妹花博公園遭「惡狼逼吹樂器」　男友看到嚇傻
李宗泫全認了「看淫片討女人玩玩」　道完歉卻說：不退演藝圈
ETtoday記者人大閉幕提問　李克強：31條落實後還會有「
紐西蘭基督城槍擊至少9死　槍手闖多座清真寺掃射

關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,南投縣長,林明溱,星座專家,小孟老師

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

清明連假「紫色花海」打卡熱點！九族10萬株西班牙薰衣草狂綻放

埔里特色小吃「鹹油條」北漂台北　傳統中找到創新吃法

文青都在這打卡！南投老宅咖啡館　品嚐一塊有故事的蛋糕

加速活化！南投縣政府提出遷往中興新村　原址結合影城變大型商業區

國民黨總統初選明定案　智庫：確定排除全民調

影／南投燈會落幕　九獅圖百葉龍臨時更換場地雨中獻藝

老照片說故事　林明溱曝45年前新中橫踏勘隊用飛鴿傳書

林明溱挺總統初選全民調　朱立倫：符合最多民意最重要

2020初選全民調　林明溱「開第一槍」葉元之、徐巧芯、江怡臻響應

快訊／林明溱開槍過年後「全民調」決定總統候選人　國民黨：不急

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

父女對決！愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許「地表最幸運老爸」

選前之夜斂財向攤商收錢？鄭世維：連清潔費都不收

反同專法逕付二讀　蘇貞昌：仍希望依政院版專法通過

捲入國民黨內鬥？柯文哲：活在世界上一定會牽扯來牽扯去

韓流拼彰化立委補選　柯呈枋超期待「佳芬來加分」

同婚專法對決！挺同：莫支持違憲法案　反同搬「7大反對理由」

16日啟程訪美　柯文哲自爆美國曾問「有沒有要選總統」

「台灣女孩」凌友詩違法任政協委員　內政部開罰最高額50萬

被蔡正元「夢幻組合」韓王配　王金平：我自己努力較重要

槓上新潮流非受阿扁影響　柯文哲再嗆新潮流國家禍害

桃園「房市二哥」房價翻轉　9個月回升一坪2字頭

趙哥遲到先跪了！何妤玟晚6小時「抱假嬰兒」現身⋯理由全場笑翻

台鐵電纜線槽疑外力火源大誤點　掀開蓋板驚見「整個都燒掉」

父女對決！愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許「地表最幸運老爸」

史上最大1.5噸毒品被查獲　檢警海關「等嘸人」北上台中逮人

「紅牌重機」腿上狂搖！尋歡男眼神絕望直視前方　網笑噴：屠龍勇士？

北一女正妹帶路、蔡英文獻聲　2019「城南有意思」形象影片曝光

錢關難過想共赴黃泉夫死妻活　妻遭「加工自殺」起訴

郭碧婷爆「熱戀龍五帥兒」好事近！　小倆口現身飯店見父母

更新／台鐵南北都出包！中洲站電車線掉落　大湖＝保安單線行車

政治熱門新聞

韓冰貼心3舉動 　他：韓國瑜了..

黃光芹哽咽閃辭　韓國瑜回應了

呱吉挺進北市議會感慨　「台派的..

吳敦義：若韓當總統，對得起高雄

快訊／「反同專法」逕付二讀！

阿諾不來　他：韓國瑜負面聲量破..

選前之夜！余天藝人牌　鄭世維4..

王世堅：韓冰是國民黨地獄裡面的..

政院拍板修刑法　3人以上為「聚..

快訊／高雄市新聞局證實「魔鬼阿..

騰訊來台　鄭運鵬：馬化騰穿軍裝..

雞排妹形容韓國瑜像直銷　網讚「..

吳子嘉分析民進黨戰略：對手不是..

黃光芹提告網友　李佳芬「為母心..

更多熱門

相關新聞

直播／韓流太強！立委補選郭國文、余天陷苦戰

台南市立委補選倒數計時，民進黨力拚守住新北、台南立委席次，出動黨內大咖替候選人余天、郭國文輔選，不過似乎仍敵不過「韓流」來襲。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓在臉書表示，為什麼這次立委補選郭國文跟余天會陷入苦戰？他用兩件事可以說明一切。《雲端最前線》14日邀請立法委員李彥秀、立法委員許智傑、資深媒體人羅友志、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

雲端最有錢／錢怎麼不見了? 理專忘了說的事!

直播／國民黨爆「滅王計畫」？　王金平：不在意

包子女神「鞋惡視角」　網友暴動

直播／韓國瑜直言4月不領表選2020 親韓人士爆：還很難說

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

貝克漢被惡整變臉！中斷錄影「真實反應」被推爆

繞境沒去他家怒脫隊！白沙屯媽顯靈

影／《復仇者聯盟4》正式預告！

鄧不利多、葛林戴華德「曾有性關係」

釣蝦拉到3公斤「海中鑽石」！他秒賺3萬爽翻

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面