南投燈會落幕　九獅圖百葉龍臨時更換場地雨中獻藝

▲浙江九獅圖在南投燈會主燈前演出。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

2019年南投燈會於24日落幕，來自浙江的九獅圖和百葉龍等團體也到場演出，由於當天晚間下雨，原本預計在水舞廣場的表演臨時移到貓羅溪彼岸的主燈現場，百葉龍也特別在棚內的舞台上演出精簡版本。南投縣長林明溱也到現場，並在演出結束後，在舞台上發紅包給演出人員。

在原本的計畫中，九獅圖與百葉龍要在位於南投燈會主燈現場對岸的水舞廣場表演，由於遇雨遷至主燈區，其中九獅圖一度面臨演出困難，所幸之後天氣轉穩，順利上演，而當晚表演的百葉龍為了配合舞台空間，原本表演版本中會亮相的4隻龍改為1 隻，登場人員數量也明顯減少，但依然吸引大批遊客駐足欣賞，在演出過程中，觀眾人群裡不時傳出喝采與掌聲。

▲浙江百葉龍於在舞台上演出精簡版本。（圖／記者馬叔安攝）

之後隨著入夜雨勢減緩，九獅圖也在主燈舞台前方廣場上演出，原本面對舞台的觀眾們紛紛轉向欣賞，也吸引了許多從避雨處走出的民眾圍觀，給予掌聲。此外，當天浙江表演團隊也帶來川劇、採茶舞、婺劇、舞蹈和天女散花等節目。

到場觀賞表演的林明溱，分別與百葉龍與九獅圖等節目的演職人員合影互動，並在表演結束後，在舞台上發紅包給參與演出的人員，之後到台下發紅包給現場民眾。據指出，今年南投燈會遊客數量達到500萬人次，比起去年增加了數十萬人次。