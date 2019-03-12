加速活化！南投縣政府提出遷往中興新村　原址結合影城變大型商業區

▲中興新村是台灣省政府所在地。（圖／記者譚志東攝）

地方中心／綜合報導

南投中興新村是昔日省政府所在地，為了活化中興新村，行政院曾表示希望能南遷部分部門，南投縣政府祕書長洪瑞智11日在縣務會議再提構想，將現行縣府辦公大樓遷往中興新村，藉此加速活化。縣長林明溱表示，若中央同意且縣府不必花太多修繕搬遷經費，進一步評估規劃後將向中央爭取。

▲南投縣政府如遷往中興新村，原所在地就可以變更成為商業區。（圖／翻攝自Google Maps）

洪瑞智認為，中央部會如遷至中興新村，長期居住在台北的公務人員可能有難以兼顧家庭等問題，而目前南投縣政府辦公大樓已有辦公及停車空間不足的情形，不如將縣政府遷往中興新村，現行縣府所在地則可以變更為商業區，和縣府資訊大樓及預訂進駐的秀泰影城結合成大型商圈，帶動市區發展。

▲秀泰影城進駐南投後，在地居民就不必大老遠跑到台中看電影。（示意圖／秀泰影城提供）

中部科學園區管理局日前表示，2009年成立曾有「蚊子館科學園區」、「百億科技孤島」之名的中興高等研究區將進行重劃，園區將從「中興新村高等研究園區」縮減至南部核心區，占地36.58公頃，並更名「中興園區」，剩下的北核心與中央宿舍區，會依照國家發展委員會的活化方案，成立中興新村活化專案辦公室，承攬兩區的調配業務，目前南部核心區已有11家科研與文創廠商進駐，預計投資共50億元。

洪瑞智表示，國發會也認同縣府搬遷的構想，除了台灣省政資料館、原省府大樓等中興圓環一帶的辦公廳舍外，中央有意再將國史館台灣文獻館，併入國發會檔案管理局，屆時該區將有充足、方便的停車空間，且擁有大型廣場可舉辦各種活動，是縣府最理想搬遷的地點。