雲端最前線／國民黨爆「滅王計畫」？　王金平：不在意

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立法院前院長王金平宣布投入2020總統大選，不過國民黨內卻傳出「滅王計畫」。對此，王金平11日接受節目專訪表示，「有聽到風聲，但我不在意，所以就當作沒聽到」。《雲端最前線》13日邀請立法委員趙天麟、立法委員王育敏、資深媒體人毛嘉慶、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一起深度探討2020局勢發展。

國民黨磨刀霍霍迎戰2020總統大選，但近日黨內傳出「滅王計畫」，王金平11日接受節目專訪時證實，「有聽到風聲，但我不在意，所以就當作沒聽到，並會做好自己的工作，媒體有他們的立場，我就選我的，海陸空軍我都要佈局，選舉的架構都安排好，所有競選活動都照辦。」

▲前立法院長王金平。（圖／記者蔡浩祥攝）



另外，針對「韓國瑜這一票不會投朱立倫」這番話，王金平也重申，「我是說如果去拜託他的話，但我不會拜託他這種事」，媒體追問，怎麼會覺得韓國瑜一定會支持你？王金平解釋，並沒有說韓國瑜一定支持他，且他至今也還沒去拜託過韓國瑜，「到現在為止，我還沒有跟他（韓國瑜）談起有關選舉的事情。」至於會不會期待韓國瑜支持，王金平僅說，「以後再說」，也可以說等因緣。

對於「滅王計畫」，前新北市長朱立倫12日表示，王金平是黨內大老，也是黨內非常重要的領導人之一，大家都很尊重他，所以這次不管如何，初選只是過程，黨內一定要團結，全黨還是要團結在一起，絕不會有任何對王院長不敬的做法。《雲端最前線》13日邀請立法委員趙天麟、立法委員王育敏、資深媒體人毛嘉慶、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一起深度探2020局勢發展。

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