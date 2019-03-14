零派遣計畫2021達標　政院今年預計減少近5千人

▲示意圖。（圖／pakutaso）



政治中心／綜合報導

行政院去年宣示「零派遣計畫」，中央政府機關的派遣人員要在2年內歸零。行政院人事行政總處人事長施能傑14日表示，行政院及所屬機關今年規劃減少運用派遣勞工4848人，其中3055人將改為自僱用人，未來持續積極推動零派遣計畫，預計2021年達成不再運用派遣人力的目標。

施能傑在立法院司法及法制委員會業務報告提到，行政院107年已核定「行政院暨所屬機關（構）檢討勞動派遣運用實施計畫」（零派遣計畫），這計畫核心在於回歸現行派遣人員實際辦理業務檢討，擇定適切人力類型，並以改為機關自僱人力為主，少數不需要機關指揮監督的業務，才以勞務承攬方式辦理。

施能傑指出，行政院及所屬機關108年規劃減少運用派遣勞工4848人，其中3055人將改為自僱用人，未來並將持續積極推動零派遣計畫，達成110年不再運用的目標。

管碧玲憂，若派遣人員減少，但勞務承攬會不會愈來愈增加？施能傑回覆，中央政府因應不同業務需求，還是有勞務承攬，例如學校、醫療、行政機關。

施能傑也說，目前行政院及所屬機關派遣人員約7400位，今年會檢討約5000人，其中預計有3000多人會變成政府自僱的臨時人員，福利比現在好，適用勞基法。

管碧玲也提醒，政府努力降低勞務承攬，但不能成為國家低薪的推手，2個月前她曾揭露某事業機構的勞務承擔合約用時薪計，但得標公司卻變成計量的合約，結果承攬工的薪資根本都低於時薪，對於勞務承攬如何監督承攬後的勞動契約，政府應該全面檢視勞動契約。

▲人事行政總處人事長施能傑。（圖／ETtoday資料照）