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聚眾鬥毆重罰！行政院會將提案修法

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

面對街頭鬥毆事件頻傳，行政院長蘇貞昌上周在治安會報下達嚴厲指示，特種行業店門口若再發生聚眾鬥毆，警察局長就換人。對此，行政院已排定14日將審查通過 ⟪刑法⟫第149條及150條修正案，將其中「公然聚眾」定義明確化為三人以上，並修法加重罰金，聚眾不解散罰金最高八萬元；聚眾鬥毆罰金最高則為十萬元額度。

依據現行 ⟪刑法⟫第149條規定，公然聚眾，意圖為強暴脅迫，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散者，在場助勢之人處六月以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金，首謀者處三年以下有期徒刑。

知情官員指出，這次修法將參考⟪組織犯罪條例⟫的立法例，亦即三人即可構成組織，將聚眾的定義明確化為三人以上。由於修法前罰金僅處三百元以下，國人普遍無法接受，因此這次修法也大幅提高在場助勢者罰金，額度改為八萬元，並將命令解散的次數從現行的3次降為2次。

至於現行⟪刑法⟫第150條規定，公然聚眾，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑，拘役或三百元以下罰金；首謀及下手實施強暴脅迫者，處六月以上五年以下有期徒刑。未來修法後，罰金最高為十萬元，希望能產生警惕作用。

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關鍵字：刑法,鬥毆,行政院,蘇貞昌

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