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雨季即將來臨　高雄市啟動下水道修繕作業　　

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▲水利局人員前往下水道勘查需要修繕部分 。（圖／水利局提供）

▲水利局人員前往下水道勘查需要修繕部分 。（圖／水利局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府水利局為辦理雨水下水道普查，向內政部營建署申請同意補助經費1.225億元，自2018年2月開始著手進行，現已完成425公里，經檢視需修補及持續追蹤共計10,521處，其中鋼筋裸露及混凝土表現剝落裂、牆面龜裂等情況計有236處，本市將動支8,000萬辦理修繕作業，其中岡山區河華路及梓官區同安路等9處雨水下水道已完成修復，其餘部分持續趕辦修補作業，預計108年下半年可完成改善。

水利局表示，本市雨水下水道自19698年開始建置，迄今建置長度約669公里，許多管線都使用已逾30年。本局爰於106年向營建署申請辦理雨水下水道普查計畫，迄今檢視長度共425公里，需修補或追蹤觀察共計10,521處，其中鋼筋裸露及混凝土表現剝落裂、牆面龜裂等情況計有236處；另外尚有約244公里未檢視，水利局也會持續辦理檢視。

經檢視結果如有鋼筋裸露、混凝土表面剝落裂及龜裂等即辦理修繕，其中岡山區河華路及梓官區同安路等9處地點屬有安全疑慮，已於去年10月檢視後即緊急修復完成。水利局表示為減少修復期間施工造成當地居民生活不便，係採用箱涵內襯施工方式，施工人員及機具於箱涵內進行工作，施工困難度雖大增，惟不需路面開挖不會對地面上交通產生影響。 

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關鍵字：高雄市政府,雨季,下水道,水利局,行政院

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