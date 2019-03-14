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修法遏止聚眾鬥毆被質疑影響集遊權益　蘇貞昌：是大錯誤！

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

行政院院會14日拍板，擬修訂刑法來管制聚眾鬥毆事件，但也被人權團體質疑，會影響集會遊行的權益問題。對此，行政院長蘇貞昌在會中強調，這是大錯誤；而法務部長蔡清祥也說明，刑法修正草案明定，3人以上在公眾場所聚集，且前提是要有意圖強暴脅迫，才會構成犯罪要件，「如果是集會遊行，沒有意圖強暴脅迫，不會涉及這項規定。」

行政院院會通過修正刑法妨害秩序罪章第149條與第150條，明定3人以上為「聚眾」，並增訂攜帶凶器聚眾鬥毆，刑責可加重至1/2，同時大幅提高罰金，從300元提高到10萬元；另外，也把「公然聚眾」認定標準聚焦於「鬥毆」，期望外界不要誤解為也擴及集會遊行，因此暫不修正「社會秩序維護法」。

不過，外界多有質疑認為，此舉會影響集會遊行的相關權益問題，行政院發言人Kolas Yotaka轉述蘇貞昌在院會裡的裁示，強調他在大學二年級讀刑法時，在「刑法原理」序文中寫道：「法條有限而世事無窮，以有限之法條，審無窮之人事，勢所難能。」認為法條應要與時俱進。

蘇貞昌表示，刑在法罪章裡，保護國家法益、公共法益、社會法益不同，所以有些人誤以為本次修法是要對付集會遊行，但這是大錯誤。他認為，本次修法目的，是對於人們生活深惡痛絕的聚眾鬥毆提出方法，也是保護人民安居樂業的有效良方。

蘇貞昌指出，草案已明確「公然聚眾」定義，並就危險行為加重處罰，就是要讓民眾知道政府對維護社會治安的決心，並透過修法作為地方基層員警執行勤務時的法制後盾。

法務部長蔡清祥也表示，刑法修正草案中已經明定，3人以上在公眾場所聚集，且他再三強調，前提是要「有意圖強暴脅迫」，才會構成犯罪要件；而如果是集會遊行，沒有意圖強暴脅迫，是不會涉及這項規定的。

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關鍵字：蘇貞昌,行政院,集會遊行,集遊法,刑法,聚眾鬥毆

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