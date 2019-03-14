政院拍板修刑法　3人以上為「聚眾」、 罰金從300元調升至10萬

▲行政院院會後記者會，由行政院發言人Kolas Yotaka主持。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對街頭鬥毆事件，行政院長蘇貞昌上周在治安會報下達嚴厲指示，行政院經跨部會協調後，14日召開的院會通過修正刑法妨害秩序罪章第149條與第150條，明定3人以上為「聚眾」，並增訂攜帶凶器聚眾鬥毆，刑責可加重至1/2，同時大幅提高罰金，從300元提高到10萬元；此外，將「公然聚眾」認定標準聚焦於「鬥毆」，期望外界不要誤解為也擴及集會遊行，因此暫不修正「社會秩序維護法」。

依現行 ⟪刑法⟫第149條規定，公然聚眾，意圖為強暴脅迫，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散者，在場助勢之人處六月以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金，首謀者處三年以下有期徒刑。

對此，行政院14日審查通過 ⟪刑法⟫第149條及150條修正案，本次修法參考⟪組織犯罪條例⟫的立法例，亦即三人即可構成組織，將聚眾的定義明確化為三人以上。另外，由於修法前罰金僅處300元以下，國人普遍無法接受，因此這次修法也大幅提高在場助勢者罰金，額度改為8萬元，並將命令解散的次數從現行的3次降為2次。

至於現行⟪刑法⟫第150條規定，公然聚眾，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑，拘役或300元以下罰金；首謀及下手實施強暴脅迫者，處六月以上五年以下有期徒刑；本次增訂「意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品」及「因而致生公眾或交通往來危險」 兩項加重處罰要件，並得加重期刑至 2分之1；罰金提高為10 萬元以下。