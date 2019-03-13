為山林賣命！巡山員薪水少的可憐　每月待遇最高增加7千

▲巡山員必須時常冒風險守護台灣山林，薪資最低僅有2萬多元。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

台灣森林護管員（巡山員）目前有1089人，時常在山區地形陡峻、氣候多變、環境險惡下作業，須面對違法盜伐盜獵嫌犯威脅、野生動物侵擾，工作繁重又危險，但每月薪資卻超少，最低只有2萬7434元，林務局今（13日）指出，待遇提高案已獲行政院通過，最高能增加7000元薪資。

現有巡山員負責約162萬餘公頃國有森林第一線保護工作，每人平均巡護面積近2000公頃，主要負責辦理林野巡視、林火防救、盜伐及濫墾舉報與野生動物調查等多項繁雜作業，須具備多元專業，但每年都有人因執勤而受傷，薪資僅2萬7434元至3萬4916元，讓不少人直呼這數字也太少。

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▲巡山員待遇提高案已獲行政院定案。（圖／林務局提供）

林務局表示，由於薪資未能反映其工作重要、專業與危險性，因此爭取待遇提高，該案11日行政院正式核定，今年1月起，巡山員執行特定高風險勤務，將可支給山地巡護作業費，平均每月薪資所得將增3000至4000元，若當月執行林火搶救、深山特遣、夜間埋伏等特殊勤務，則可增加7000元。

林務局初步估算，新修訂山地巡護作業費，肯定巡山員工作危險辛勞與專業程度，增加其工作保障，希望能有效提振基層工作士氣，該案預計有約900位巡山員受惠。

