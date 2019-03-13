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蘇貞昌打槍自經區「四不」　藍回擊：操作統獨的悲哀

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▲▼立法院國民黨團「不拚經濟、拚統獨記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院國民黨團「不拚經濟、拚統獨記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜爭取自由經濟示範區，行政院長蘇貞昌提出「四個不可行」，直言中美貿易戰在進行，中國大陸商品繞一圈變成台灣製造出去，對台灣最不利，變成是跟中共在一起的共犯。對此，國民黨團回擊，明明是要拼經濟的民生法案， 卻被沒有財經大腦的民進黨立委，刻意扭曲操作成傾中，故意顛倒是非，真是悲哀，為釐清事實，邀請綠委公開辯論。

國民黨團立委曾銘宗表示，就民進黨委員所提問題及行政院「四個不行」澄清說明如下：

一、 「自由經濟示範區在當時國民黨佔立法院多數時期卻通不過」 
因為當時民進黨利用抹黑、抹紅策略，宣稱法案如經通過，大陸貨 品將低價傾銷來台，造成企業關門、勞工失業情況，民進黨委員又 強力杯葛，國民黨不敢強行通過。民進黨阻擋拚經濟之重大民生法案，歷歷在目，還把責任推給國民黨，質疑為何當時未通過該項法案。

二、 「沒有稅收，國家輸」
自由貿易經濟特區之設置主要目的為吸引國外投資，來台設廠並創 造就業機會。特區提供租稅優惠乃是國際慣例，倘若沒有吸引外資 進來，便無法帶動整體經濟發展，無從創造就業機會，更遑論會有 稅收!

三、 「本土農漁工業產品抵不過進口低價農漁工業產品，產業全輸」
(一)農漁業產品部分，已明文規定內銷須事先經農委會核准，不會 發生各委員所提傷害國內農漁業之問題。
(二)工業產品銷售至課稅區，也須課徵相關貨物稅、關稅、營業稅 ，並無所謂不公平競爭問題。

四、 「進口外勞帶來低薪，勞工輸」
民進黨也曾於 106 年修正「外國專業人才延攬及僱用法」第 9 條 規定，放寬外國特定專業人才來台工作之限制。試問何以民進黨 可以制定相關規定，而國民黨制定本法就會造成勞工輸之情形?

五、 「所有產品洗牌成 MIT，帶來中美貿易問題」
目前財政部推動建置「六港一空」等自由貿易港區，即是如此施行，試問是否有發生 MIC 變成 MIT 的問題? 

六、 「開放中資，國家淪陷，蘇院長說台灣會成為中共共犯」
本條例並未針對中資特別開放，而係回歸《兩岸人民關係條例》，之事前審查機制，由經濟部會同相關機關逐案進行實質審查，衡酌對國內產業及經濟是否有負面影響。如有疑慮，政府可禁止其投資!

七、 「帶來放棄產業升級、掏空本土產業、加重低薪危機、傷害 MIT 等四大傷害，使整個台灣變成加工出口區」
自由貿易經濟特區是台灣經濟的解藥，其目的為以下二點：(一) 為加入 RCEP(區域全面經濟夥伴協定)與 CPTPP (跨太平洋夥 伴全面進步協定)之基礎準備工作，逐步融入世界經貿體系，為台 灣經濟發展帶來生機。(二) 希望由點到面，培養產業競爭力，促進產業升級，創造就業 機會，全民拚經濟，徹底解決低薪困境。

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關鍵字：國民黨團,韓國瑜,蘇貞昌

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