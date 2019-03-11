政院擬修法「3人以上就算聚眾鬥毆」　警勸兩次不解散現行犯逮捕

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警政署本月初才針對聚眾鬥毆事件要求全國各警察機關，未來傷害不提告者仍得依社會秩序維護法究辦。行政院長蘇貞昌也指示修法，據傳刑事局已經提出相關建議，將放寬《刑法》妨害秩序罪章的「公然聚眾」認定標準，只要超過3人就符合標準，且如果警員命令解散兩次都不聽，就要依現行犯逮捕。

▲近來北中南地區鬥毆事件頻傳，刑事局通報各警察機關應對鬥毆事件重點打擊。（圖／記者柳名耕翻攝）

根據《聯合報》報導，警政署已將上述修法建議送交內政部，預計14日會在行政院進一步討論；刑事局認為，一般大眾認知的打群架就是聚集多數人施暴，而民國28年的最高法院判例中，聚眾鬥毆的要件之一就是「有隨時可以增加」的多數人，但現今打群架多用通訊軟體串聯，或者是廟會、KTV糾紛，多數人都是偶然集結，顯然司法實務認知已經與社會認知脫節，因此才決定提出修法建議，明確規範出「3人以上」就是公然聚眾，且命令解散兩次不聽，就要依現行犯逮捕，讓警察有較大的執法公權力。

其實，近年來北、中、南各地接連發生多起聚眾鬥毆事件，警政署本月初就曾指示刑事局通報全國各警察機關，要求各警局督促所屬各分局的分局長及各級幹部，對聚眾鬥毆案件應指揮快速打擊犯罪警力迅速到場壓制，對現行犯則應以強制力加以逮捕法辦。

▲圖為男子酒後用安全帽砸破防風玻璃，最後演變成街頭大亂鬥。（圖／ETtoday資料照）

另外，對在場咆哮或助勢者應依警察職權行使法帶案管束，至於傷害而不提告者仍應依社會秩序維護法第87條究辦，務必嚴正執法，展現公權力、嚇阻再犯，「不得有警力到場無作為，甚至觀看或登記後勸離了事」。

除了依法送辦外，同時也要求各警局在案件發生並處置後，應釐清鬥毆動機、分析背後因素，全面清查掌握所有涉案人的背景資料，如果涉有幫派活動者應列管蒐報不法事證加以檢肅。