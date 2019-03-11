　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

蘇揆重話嗆「門口鬥毆換警局長」　全台掀局長保衛戰...網友推50萬保證班

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察掀局長烏紗帽保衛戰，網友成立「當上局長保證班」，50萬當直轄市局長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察掀局長烏紗帽保衛戰，特種娛樂場所擴大臨檢。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

日前行政院長蘇貞昌在治安會報中，對於特種娛樂場所頻發生鬥毆事件，說了重話「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，於是一連串全台各地警分局開始在轄區擴大臨檢，美其名治安聯防，加強特定場所稽查防範犯罪，卻是各地方警察局長保烏紗帽防衛戰，更有網友KUSO成立「當上局長保證班」工作室，「直轄市收50萬，非直轄市收30萬」，讓人啼笑皆非。

▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察掀局長烏紗帽保衛戰，網友成立「當上局長保證班」，50萬當直轄市局長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察掀局長烏紗帽保衛戰，網友成立「當上局長保證班」，50萬當直轄市局長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

對於2018年底至3月初，全台特種場所門口頻頻發生鬥毆事件，3月6日行政院長蘇貞昌治安會報嚴厲指出，警察螺絲不能鬆，要求特種行業不能賣毒，門口不能有任何鬥毆事件「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，展現想要拼治安決心。

此話一出，全台各地警分局開始實施「威力掃蕩」，對轄區特定娛樂場所（KTV、卡拉OK店、夜店、網咖、釣蝦場等）執行臨檢，加強查緝販毒，防範酒客鬥毆、酒駕等情事，動輒出動數十名警力，連分局長都親自帶隊，美其名是「治安聯防」，加強特定場所稽查防範犯罪，卻是各地方警察局長保烏紗帽防衛戰。

▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察擴大臨檢，連罕見的警犬都出動 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察掀局長烏紗帽保衛戰，網友成立「當上局長保證班」，50萬當直轄市局長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

因為行政院長蘇貞昌說了重話「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台地方警察局長動起來，基層警員入夜後更不敢掉以輕心，網友還因此KUSO成立「當上局長保證班」工作室，「有沒有三線一、三線二警官想當警察局長，我保你當上！」，還貼出價錢「直轄市收50萬，非直轄市收30萬」，還強調換上的局長不是付錢的人，保證打到換上為止，更說被依社維法移送自行負擔後果，有興趣「升官」私訊告知，極盡諷刺的貼文讓人啼笑皆非。

▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察擴檢娛樂場所，連長槍都出動。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察掀局長烏紗帽保衛戰，網友成立「當上局長保證班」，50萬當直轄市局長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，大批警力集結KTV門口準備進入臨檢。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察掀局長烏紗帽保衛戰，網友成立「當上局長保證班」，50萬當直轄市局長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
到澳洲打工！人販農主鎖24歲女豬棚性侵2天：抓妳到雪梨賣淫
「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳下破頭亡　警找到原因了
午後轉乾周二晨探12度　周三晚起全台又有雨…準冷氣團接力

關鍵字：蘇貞昌,警察局長,保證班

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞…與丈夫「超暖相遇」

獨／高市警局長深夜帶隊快打偵測　神結局基層眼眶紅了

金錢豹酒女為幫男友開店　慘遭灌醉撿屍...渣男嗆：妳有要我戴套

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

「叫床聲快沒了，好緊張」　男師偷情被捉姦嚇到裸奔逃

影／「好奇女生尿尿」清大生穿裙戴假髮潛入淡大女舍廁所...偷拍蜜臀

開趴到一半突然森77！他亮槍耍狠「誤擊自己左大腿」...被抓糗抱頭趴地

蘇揆重話嗆「門口鬥毆換警局長」　全台掀局長保衛戰...網友推50萬保證班

快訊／樹林大塞車！毒品通緝犯拒停衝撞警車　警5槍射爆輪胎制伏

聯絡簿「被爸爸摸菊花」　小五女爆狼父猥褻三子女

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

接捧花有詛咒！半年不婚「單身3年」　只包白包...韓國與台10種婚禮差異

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

蘇揆重話嗆「門口鬥毆換警局長」　全台掀局長保衛戰...網友推50萬保證班

快訊／樹林大塞車！毒品通緝犯拒停衝撞警車　警5槍射爆輪胎制伏

聯絡簿「被爸爸摸菊花」　小五女爆狼父猥褻三子女

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

「下次燈要全關」人夫偷吃還寫冒險日記　正宮靠Google反擊

拒檢轎車逃逸6公里　板橋吸毒男新海橋逆向撞機車遭逮

飯裡常有蟑螂…夫崩潰23年求離噁妻！3兒作證：媽媽吐完還會吞回去

4歲兒遭「特殊體罰」天天哭　逼幼兒園交影帶　桃園父：看得心都碎了

酒駕菜販撞死晨運婦！籌不出50萬遭聲押…法院晚間改裁「10萬交保」

剛接完客！台中男性侵個工女友「壓頭」　竟求輕判：我品學兼優

第七代iPad規格曝光　可能與iPad mini 5一同亮相

3款換新包裝的「國民美妝」　ZA卸妝蜜復刻限定版200元有找

蘇揆重話嗆「門口鬥毆換警局長」　全台掀局長保衛戰...網友推50萬保證班

賣祖產輕鬆獲利39億　謝金河嘆：台灣土地正義無解

政院擬修法「3人以上就算聚眾鬥毆」　警勸兩次不解散現行犯逮捕

西部沿海、高屏擴散條件差！　空汙連3天達「橘警」

林書豪砍11分秀「no look pass」賞白邊火鍋　暴龍21分滅火

快訊／樹林大塞車！毒品通緝犯拒停衝撞警車　警5槍射爆輪胎制伏

就怕那個味！營養師曝「羊肉最騷部位」...一招教你避開羊騷味

《黃色潛水艇》Q度爆表　niko and…推披頭四新系列喚醒你我的童心

癌妻悲求：救我！碩士夫為愛買大麻 開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

社會熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因..

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶..

台中男性侵女友求輕判：我品學兼..

PTT留一句感謝　台中男汽旅上..

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

酒駕菜販撞死婦　法院改裁10萬..

PTT貼文「幫我收拾一下」　男..

警尾隨拒檢轎車　毒男撞機車遭逮

宜蘭氣釀爆3死！竟因一碗泡麵

怎麼說走就走...女兒上吊死在..

下次燈要全關　人夫偷吃還寫日記

16歲弟遭酒駕撞殺！男掏2萬想..

開電暖爐保釀災　燒死3隻愛犬

聯絡簿爆變態父　三姊弟都遭毒手

更多熱門

相關新聞

政院擬修法：3人以上就算聚眾鬥毆

警政署本月初才針對聚眾鬥毆事件要求全國各警察機關，未來傷害不提告者仍得依社會秩序維護法究辦。行政院長蘇貞昌也指示修法，據傳刑事局已經提出相關建議，將放寬《刑法》妨害秩序罪章的「公然聚眾」認定標準，只要超過3人就符合標準，且如果警員命令解散兩次都不聽，就要依現行犯逮捕。

換警局長現商機　網諷：可組換局長保證班

馬英九批年改　蘇貞昌：他光說不做害台灣差點破產

蘇貞昌向酒店撂狠話：你讓人民不能安居！我讓你不能樂業

李西河親自帶90警力現身KTV 臨檢

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

182帥哥愛上胖妹同學！被告白12次奇蹟出現

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

舊愛還是最美？愛吃回頭草星座Top6　巨蟹最難拒絕前任回頭

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販農主豬棚性侵

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

衣索比亞157死　證實機長曾求救

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

GD兩年前警告勝利：出事BB就完了

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面