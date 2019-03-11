蘇揆重話嗆「門口鬥毆換警局長」　全台掀局長保衛戰...網友推50萬保證班

▲行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察掀局長烏紗帽保衛戰，特種娛樂場所擴大臨檢。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

日前行政院長蘇貞昌在治安會報中，對於特種娛樂場所頻發生鬥毆事件，說了重話「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，於是一連串全台各地警分局開始在轄區擴大臨檢，美其名治安聯防，加強特定場所稽查防範犯罪，卻是各地方警察局長保烏紗帽防衛戰，更有網友KUSO成立「當上局長保證班」工作室，「直轄市收50萬，非直轄市收30萬」，讓人啼笑皆非。

▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察掀局長烏紗帽保衛戰，網友成立「當上局長保證班」，50萬當直轄市局長 。（圖／記者陳以昇翻攝）

對於2018年底至3月初，全台特種場所門口頻頻發生鬥毆事件，3月6日行政院長蘇貞昌治安會報嚴厲指出，警察螺絲不能鬆，要求特種行業不能賣毒，門口不能有任何鬥毆事件「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，展現想要拼治安決心。

此話一出，全台各地警分局開始實施「威力掃蕩」，對轄區特定娛樂場所（KTV、卡拉OK店、夜店、網咖、釣蝦場等）執行臨檢，加強查緝販毒，防範酒客鬥毆、酒駕等情事，動輒出動數十名警力，連分局長都親自帶隊，美其名是「治安聯防」，加強特定場所稽查防範犯罪，卻是各地方警察局長保烏紗帽防衛戰。

▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察擴大臨檢，連罕見的警犬都出動 。（圖／記者陳以昇翻攝）

因為行政院長蘇貞昌說了重話「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台地方警察局長動起來，基層警員入夜後更不敢掉以輕心，網友還因此KUSO成立「當上局長保證班」工作室，「有沒有三線一、三線二警官想當警察局長，我保你當上！」，還貼出價錢「直轄市收50萬，非直轄市收30萬」，還強調換上的局長不是付錢的人，保證打到換上為止，更說被依社維法移送自行負擔後果，有興趣「升官」私訊告知，極盡諷刺的貼文讓人啼笑皆非。

▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，全台警察擴檢娛樂場所，連長槍都出動。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼行政院長蘇貞昌嗆「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，大批警力集結KTV門口準備進入臨檢。（圖／記者陳以昇翻攝）