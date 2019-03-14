帶老母看醫生　逆子竟在診所飆罵：要死死外面房子還要賣

▲男子對老母親的態度令原PO直搖頭。非當事者。（示意圖／翻攝自pexels）



大陸中心／綜合報導

香港一名診所櫃台人員日前PO文表示，一名先生帶老母親來看醫生，但一進門就非常不耐煩，一下嫌媽媽動作慢，一下又嫌診斷報告等太久，媽媽勸兒子不要急，「我都快要死了，等個幾天也沒辦法嗎？」兒子竟反嗆老母「妳死就死，不要死在家裡……房子還要賣呢！」如此忤逆的態度讓原PO大開眼界，網友也氣到罵他「生你還不如生一塊叉燒…」。

一名在診所擔任櫃檯人員的網友，9日在《臉書》粉專「診所低能奇觀」分享自己目擊不孝子嗆老母的過程。這名老母親年紀已經非常大，還必須靠柺杖才能緩慢行走，不過，看得出她的兒子相當沒耐心，掛號時就回頭對老母親大喊「喂！身分證快拿來啊！」隨後又補一句「找個身分證要多久啦」，原PO見狀趕快緩頰說「沒關係，不用急。」想不到那位先生竟回說「你不急我急啊！」

▲男子擔心的不是老母病情，竟是房子買賣。非當事者。（示意圖／視覺中國）



原PO才剛替老婦掛完號，先生又過來質問診斷報告還要多久，還抱怨為什麼報告才幾個字卻要等3天。由於這先生不斷催促護理人員，一旁的老母親便出聲「急什麼？我再活也沒多久了，等幾天都不行嗎？」沒想到他這時竟怒嗆老母：「妳死就死，不要死在家裡！」「這間屋子還要賣呢！妳死都死出去啦！」

老婦聽到兒子這般回應，心痛的說「你爸爸過世時，你答應他會好好照顧我，他才把房子過戶給你的！」對方這時仍理直氣壯的回應「我沒照顧妳嗎？我還給妳飯吃、給妳衣服穿耶！只是叫妳別死在家，要死就出去死啊！」這些惡言惡語讓老婦頓時心寒，不願再繼續爭執，令原PO看了也是相當無奈。

網友紛紛留言，「這一定有報應」、「竟然對生你養你的老母親這樣！」「這還能叫做家人嗎？」「這種話都說的出口，我聽了都心痛啊！」

▼原po目擊不孝子嗆老母的過程。