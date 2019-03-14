「平凡台灣女孩」凌友詩當政協　陸委會：已違法最高罰50萬

記者蔡紹堅／台北報導

台籍大陸全國政協委員凌友詩日前在政協會議上高調支持「兩岸統一」，還自豪表示，「像自己這樣一個平凡的台灣女孩，能經歷「一國兩制」的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局。」對此，陸委會表示，台灣人不得擔任陸方具政治性機關成員，凌女已違反兩岸條例規定，將促請主管機關內政部儘速審認處理。

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸委員會13日晚間指出，凌女擔任中國人民政治協商會議第13屆全國委員會（全國政協）委員，已涉及違反兩岸條例相關規定，「依兩岸人民關係條例第33條規定，台灣人民不得擔任陸方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，違反者處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。」

陸委會表示，政治協商會議是中共領導的統戰組織，為其憲法機關，與中華民國憲政體制及台灣自由民主體制大相逕庭，「中共當局積極籠絡在台灣出生，赴陸發展的台籍人士參加政協活動，目的在塑造宣傳樣板。」

陸委會強調，這些人是極少數遭中共運用的統戰對象，他們的列席或發言，不會獲得台灣人民的認同，也不能代表台灣的主流民意，更不會影響絕大多數台灣人民對這塊土地的熱愛，和對國家主權安全及自由民主價值的堅持。

凌友詩的發言引起兩岸許多討論，但她並不太在意，還在受陸媒訪問時強調，自己一點也不難過，也不委屈，因為心底清楚知道，對台灣的感情、對香港的感情是情真意切的，「我非常思念小時候眷村的山東餃子，常常懷念台灣中部綿延的峻嶺和盤在山峰上的白雲，我如此多情善感分明就像一個台灣人，但在大是大非的政治問題上，我跟台灣當局和媚日分子絶對談不到一起。」

▼台籍政協委員。（圖／中新社）