全球金融中心排名　香港第三、上海穩坐第五

▲上海連兩年在第全球金融中心指數擠進前五名。（圖／記者吳增煌攝）

記者魏有德／綜合報導

英國智庫Z/Yen集團與深圳綜合開發研究院聯合在杜拜「全球金融峰會」期間發佈第25期全球金融中心指數(GFCI 25)。該指數以營商環境、人力資源、基礎設施、發展水準、國際聲譽等不同面向對全球重要金融中心進行評分及排名。大陸共有三座城市擠進前十，香港位居第三、上海排名第五，北京則在第八位。

▲杜拜舉行的「全球金融峰會」。（圖／翻攝大陸網站）

《上觀新聞》指出，這是上海連續第二次在GFCI排名中位居全球金融中心的前五位。自2017年上海首次進入全球前十，2018年上升至第五位，此次最新排名雖然沒變，但連續兩年擠進「前五」，顯示出上海國際金融中心地位的穩固，影響力持續增強。

第25期全球金融中心指數(GFCI 25)排名前十的城市依序為：紐約、倫敦、香港、新加坡、上海、東京、多倫多、蘇黎世、北京及法蘭克福。數據顯示，前五名金融中心排名與上期相同，相互之間評分差距甚微，上海與前四位全球金融中心的差距進一步縮小。

▲香港維多利亞港。（圖／CFP）

報導稱，上海國際金融中心建設重心從速度規模轉向品質效益，以提升金融中心國際影響力，成為首要任務。2018年起，上海金融業深化改革創新、金融法院獲批成立、原油期貨成功上市，中國人壽上海總部、建信金融科技等總部型功能性機構落戶，全年上海金融市場交易總額達到1645.78兆元（人民幣），相較於2017年增長15.2%。

據了解，第25期全球金融中心指數共研究112個金融中心，採納133個特徵指標，定量資料由協力廠商機構提供，其中包括世界銀行、經濟學人智庫、經濟合作與發展組織和聯合國等，同時結合來自全球各地共2373位受訪者填寫的線上問卷調查。



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