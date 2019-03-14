外國人愛來台！　香港網友認證「來台必去」熱門夜市

▲台灣夜市裡吃喝玩樂樣樣齊全，幾乎是香港人來台旅遊的必走行程之一。（圖／取自Pixabay）

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台灣夜市裡吃喝玩樂樣樣齊全，幾乎是香港人來台旅遊的必走行程之一，DailyView網路溫度計透過香港網路大數據，調查過去一年香港網友討論度最高的台灣夜市是哪十個，或許下次逛夜市遇到香港人的時候，還能帶著他們多吃一點呢！

第5名：台北寧夏夜市

寧夏夜市規模不算大，卻被香港人認證為「台北最美味夜市」，濃濃的台灣味小吃是寧夏夜市的特色，像是香噴噴的滷肉飯、雞肉飯，還有清甜鮮美的蚵仔煎、大腸蚵仔麵線，蛋黃芋餅、豬肝榮仔都是必吃，寧夏夜市讓香港人恨不得有好幾個胃可以把美食塞進肚！

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▲墾丁是香港人很愛去的度假勝地。（圖／屏東縣政府）

第4名：屏東墾丁大街

墾丁是香港人很愛去的度假勝地，民宿飯店雲集的墾丁大街，方圓一公里內聚集了各種攤販，走在墾丁大街上可以吃到各種特色小吃，還可以順便把伴手禮一次買齊，大街上也有多間酒吧和夜店，自由奔放的氛圍配上酒精，讓墾丁入夜就特別迷人啊！

▲六合夜市是高雄最有名的夜市之一。（圖／記者黃克翔攝）

第3名：高雄六合夜市

最近因為「韓流」而重新翻紅的高雄六合夜市，其實早在1950年代初就興起了，同時也是高雄最有名的夜市之一，就在捷運美麗島站出來，交通極為方便，主要賣點就是一整條街的美食，美味的夜市牛排、海產店，還有知名的木瓜牛奶可以解渴。

▲台中最大最有名的就是逢甲夜市，有各式各樣讓香港人讚不絕口的小吃。（圖／ETtoday資料照）

第2名：台中逢甲夜市

台中最大最有名的就是逢甲夜市，商圈內有各式各樣讓香港人讚不絕口的小吃，還有特別的「大碗夾底食」，喜愛傳統美食小吃的香港人，幾乎都會在這裡吃到瘋。除了吃吃喝喝，逢甲夜市也很好逛，有日韓歐美各種的平價服飾，逢甲夜市周邊有滿滿的民宿、飯店，非常方便！

第1名：台北士林夜市

士林夜市是台北市最大的夜市，有許多小吃和攤商聚集在這裡，除了香港人超愛來這，世界各國的觀光客，只要有來台北，幾乎一定會安排到士林夜市來吃吃喝喝、走走逛逛。必吃美食包括外脆內嫩的超大雞排，還有尺寸驚人的士林大香腸、多汁的上海生煎包，想要進補一下的人，一定要嚐嚐順來十全排骨啊！

▲DailyView網路溫度計透過香港網路大數據，調查過去一年香港網友討論度最高的台灣夜市是哪十個。（圖／網路溫度計）