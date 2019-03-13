香港民航處：禁止波音B737-8飛機進出或飛越香港

▲波音公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

波音B737 MAX 8客機日前在衣索比亞發生空難，導致157人全數罹難，多國民航局都宣布禁止該型號飛機進出其領空。香港民航處13日下午也發布新聞公報指出，暫時禁止所有波音B737 MAX型號飛機進出或飛越香港，禁制自13日下午6點起生效。

香港民航處表示，民航處一直密切注意此事的發展、調查進度及相關民航機構的資訊。根據事件的最新情況，民航處決定暫時禁止所有波音B737 MAX型號飛機進出或飛越香港。

香港民航處提到，波音B737 MAX型號客機在五個月內發生兩宗嚴重意外，民航處亦留意到美國聯邦航空局（B737 MAX飛機的型號審定民航局）確認B737 MAX型號飛機依然適航，而有關的意外調查仍在進行中。在過去數天，民航處一直與美國聯邦航空局及相關機構（包括兩間仍然使用B737 MAX型號飛機在香港國際機場營運的外地航空公司）密切聯絡。

香港民航處強調，「有關臨時禁制僅為預防措施，以確保航空安全和保障公眾。」

香港民航處還說，較早前印度的香料航空（SpiceJet）和俄羅斯的Globus Airlines仍使用B737 MAX型號飛機，在香港國際機場營運往返香港和目的地的航班。民航處已就有關臨時禁制的安排聯絡該兩間航空公司，兩間公司均表示全力配合，並以其他機種／機型繼續提供服務，以盡量減少對乘客的影響。

香港民航處並表示，在臨時禁制安排期間，民航處會繼續密切留意事態發展及相關民航機構的資訊，適時檢討此臨時禁制的安排，「民航處將一如以往，把航空安全放在首要位置。」

▼上海航空波音737 Max 8客機。（圖／達志影像／美聯社）