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免費試喝茶！他突收「茶葉一箱＋匯款單」強迫中獎　網怨非個案：說不要還盧

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▲▼ 明明沒訂茶，廠商卻直接寄一箱來強迫消費 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲明明沒訂茶，廠商卻直接寄一箱來強迫消費 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

網搜小組／綜合報導

明明沒訂茶葉卻突然收到一箱茶，還附上匯款單！一名網友日前答應廠商寄茶葉試喝包到府，沒想到過了幾天卻又意外收到一整箱的茶葉，但他表示自己根本沒有下訂單，質疑對方是「強迫消費」，上網一查後才發現自己不是個案，也有許多網友曾遇到類似情形，怨聲不斷。

一位網友在臉書「爆料公社」中表示，他日前接到茶商電話，對方表示可以提供試喝包給他試茶。沒想到過了幾天，卻又突然收到一箱茶葉和「電匯單」，上頭還標了金額，總共是1600元，讓沒有訂茶的他滿頭問號。

請繼續往下閱讀...

原po表示，事後他打電話給廠商，問說「為什麼我們沒有訂茶，還直接寄過來？」對方卻說因為上次有試喝茶，所以這次有喝的話再付款，讓他怒噴「根本是強迫消費」。

貼文一出，還不少網友表示有遇到相同的狀況，「原來是這種手法喔！我接過，跟他說不要他還一直盧！」、「一旦你答應他們要試喝，你收了茶葉，他們就會開始無止盡的電話了」、「我最近也有接到他們電話。那女的口氣還很兇『我們寄四包茶給妳要嗎！』我還以為是打錯電話的.....業者根本強迫中獎！」、「這也太大膽了吧，怎麼知道他們會寄什麼過來、喝了會不會有事？」

對此原po又回應，他表示都是長輩們答應試喝才會這樣，「第一次寄試喝小包裝的時候，同時還有大包裝的。可是第一次我媽就有說不要再寄了！結果今天他們在沒有告知下又寄來一整箱。」也有網友提醒，如果一開始就拒絕，就不會有這些麻煩了，「就一個字......貪！姑且免不免費不說，來路不明的，就要直接拒絕了！」、「免錢的最貴！貴！貴！」

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關鍵字：詐騙,茶葉,試喝,爆料公社

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