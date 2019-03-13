影／小黃運將「戴Beats耳機看片」佔機車停等區　他拍照公評後反被砲

▲計程車司機被拍到在車內戴全罩式耳機看影片。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

生活中心／綜合報導

用路人在路上應該眼觀四面，耳聽八方，台北市一名騎機車的網友在12日晚間停在一處紅綠燈，發現一旁的計程車不但開進機車停等區，車內駕駛還戴著Beats耳機邊看影片，讓他覺得火大，「現在已經有自動駕駛了嗎？」貼文引起網友熱議，許多人痛罵計程車，有人則是點出原PO也有不對的地方，「機車故意騎2線中間還擋到旁邊的車」、「結果雙方都有問題，都被砲…」。

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網友13日凌晨在臉書不公開社團《爆料公社》po文，一輛計程車在等紅燈時，沒有依照規定停在機車停等區後方，而是直接開進去，車頭與前方2台機車靠得相當近。

原PO將機車騎到計程車左邊停下，看到駕駛正戴著beats耳機低頭看手機影片，一直到綠燈前進時，手機還一直拿在手上。原PO氣得直問，「現在計程車已經有自動駕駛了嗎」，「邊看邊開車，非常開心耶。」

▲計程車半個車身都在機車停等區裡頭。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出就引來許多網友留言，「計程車變全民公敵了」、「計程車，意外嗎」、「這不是日常了嗎」，也有人提到最近又鬧得沸沸揚揚的UBER和計程車之爭，「UBER風評低還有人搭，小黃司機功不可沒」；然而也有網友發現原PO似乎有違反交通規則的地方，「機車故意騎2線中間還擋到旁邊的車」、「自己違規的時候，就不要PO上來」、「結果雙方都有問題，都被砲…」。

▲計程車同業回覆原PO。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

貼文也引來一位計程車同業回覆，「真是抱歉，同業的開車行為讓您用路安全受到危害」，請原PO到警察局或台北市交通大隊檢舉，這樣才能讓同業得到處罰和警惕。他說，錯了被罵要反省，「相信罵計程車的人都不會像計程車一樣違規」，「也期待台灣交通能經由檢舉正義讓台灣更好。」