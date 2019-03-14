24歲驚世天才「IQ188」史上最高！5億人才有1位…現在竟是無業青年

▲太田三砂貴高達IQ188，超越霍金及愛因斯坦等人。（圖／翻攝自YouTube影片／Wild Animals）

網搜小組／綜合報導

日本史上智商最高天才太田三砂貴現年24歲，測定IQ高達188。但他日前受邀參加TBS電視台節目《1番だけが知っている》時透露，他因為學歷只有高中肄業，不僅在職場上四處碰壁，還曾被安排在客服部門當接線生，現在的他是一個失業者，正在準備考取國立大學。

太田三砂貴8年前接受MENSA（高智商組織）入會測試，被證實IQ高達188，不僅打破日本史上最高紀錄，還超越霍金、愛因斯坦等人，是平均每5億人才會出1位的驚世天才。但他同時也會面臨一些常人沒有的困擾，像是糾結概念性字眼、異常感性、圓形強迫症，或有時難以理解部分文字。

▲平均每5億人才會出現1位智商高達188的人。

太田回憶，小學時老師告訴他「距離／時間＝速度」，他反問「時間是什麼？」但沒得到清楚解答，讓他糾結非常久，直到小學5年級去了解相對論，才確切明白「時間定義」。另外由於藝術上的早熟，讓他個性非常容易受周遭事物影響，童年時看到別人開心，他就會更開心，甚至因此落淚。

太田說，他十分喜歡看不同偉人的著作，因為拜讀過程中他能大致判斷出作者的智商高低，像愛因斯坦智商約170至180之間，歌德則在190到200。其次他很喜歡觀察大自然，也認為大自然是一本最棒最有趣的教科書，如同實驗室一樣；像是隨處可見的水窪，就能從中觀察出波動傳播行進的原理。

▲太田無論繪畫、音樂領域都無師自通，也造就異常感性的性格。

音樂及繪畫藝術上，太田在無師自通的情況下，16歲就會譜寫交響曲，還能創作出大師級的繪畫作品，讓專家們瞠目結舌。語言能力方面，太田本來不會說英文，但為了到海外學習更多知識，他只花了3個月練習就能說一口流利的英語。

高中時期，太田就讀專門編寫電腦程式的科系，但因為每次考試都拿到最高分，覺得課程太過簡單無趣，已經沒什麼可學，所以在高一就選擇退學，沒想到此舉竟讓他日後的求職路充滿坎坷。

▲專家鑑定後一聽作者竟年僅16歲，倍感吃驚。

當時太田退學後，以過人智商應徵一間IT公司想大展拳腳，但因為學歷只有高中肄業，最後被安排客服部門擔任接線生。工作數年後，他深感懷才不遇，辭職前往國外升學，但卻再次因為學歷問題不獲錄取，成為了一名失業者。

現在的他決定回國繼續讀書，立志先考取國立大學。

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