缺錢花用起歹念　無業男行搶4萬元90分鐘落網

▲台南市新營分局緝獲涉嫌持玩具手槍行搶的涂姓男子，起獲竊得之贓車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局3月3日深夜11時許接獲民眾110報案，於新營區民治路某銀行前發生搶案，警方立即到場調查及調閱影像資料後，發現嫌疑人為1名中年男子，經派員全力查緝，於犯後90分鐘逮捕搶嫌52歲凃姓男子，依強盜罪嫌送辦。

警方說，被害民眾於3月3日晚間11時許至銀行ATM存款，突遇涂嫌持玩具槍進入威嚇「搶劫！」，涂嫌得手4萬元後轉身就跑，民眾追出發生扭打，涂嫌倉皇逃逸，現場遺留1部失竊機車。

警方經了解，52歲凃嫌目前無業，缺錢花用下，騎乘偷來機車犯案，於銀行週遭尋找被害目標，然後再下手行搶，案經新營分局立即動員全體警力查緝，積極追人，成功掌握犯嫌行蹤，1個半小時後於新營區電子遊戲場順利逮捕涂嫌到案，追回現金3萬2千元，全案偵訊後依強盜罪嫌移送法辦。

新營分局表示，維護轄區治安是警察的基本工作，未來持續秉持台南市警局阿仁局長的名言「對好人要更好、對壞人要強硬起來！」，對於市民，警方保證把治安、交通做好，讓大家有「安居樂業」的生活環境，對於宵小惡徒行壞事之人，不論躲在那裏，一定用最快的速度把嫌犯查捕到案。