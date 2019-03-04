華聞快遞／四川今年城鎮新增就業目標85萬人　失業率控制在4.5%內

▲四川2019年城鎮新增就業目標85萬人。（圖／CFP）



《四川》四川今年城鎮新增就業目標85萬人 城鎮登記失業率控制在4.5%以內

四川省人力資源和社會保障暨人社扶貧工作會指出，2019年全省城鎮新增就業目標85萬人，城鎮登記失業率控制在4.5%以內，通過大力發展新經濟、新業態、新模式、新職業，拓展就業新空間。（四川日報）

《廣東》廣東「三步走」 推進粵港澳大灣區建設

廣東省推進粵港澳大灣區建設新聞發布會2日在廣州舉行，會中提出《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施意見，明確「三步走」，第一步到2020年，大灣區建設打下堅實基礎；第二步到2022年，大灣區基本形成世界級城市群框架；第三步到2035年，大灣區全面建成宜居宜業宜遊的國際一流灣區。（南方日報）

《四川》川南地區大氣質量改善 納入四川環保「一號工程」

四川省環境保護「一號工程」川南地區動員會指出，要把川南地區的大氣環境質量改善與成都平原地區一併納入全省環保「一號工程」，對川南地區大氣質量實施集中攻堅。（四川日報）

《廣西》百色舉行春季人才交流大會 提供6000多個就業崗位

廣西百色市2日在市區舉行2019年春季人才交流大會，來自廣西、廣東、湖北等地的150家企事業單位到場展開人才招聘，共為求職人員提供6000多個就業崗位。據了解，此次人才交流大會是近年來當地最大規模促進就業招聘活動，大會現場還免費提供「一對一」就業創業諮詢服務。（人民日報）

▼百色人才交流會，提供6000多個就業崗位。（圖／人民日報）



《天津》天津市今年新建提升綠地1000萬平方米 人均綠地面積12.5平方米以上

天津市城市管理委指出，2019年，天津市將加快推進城市園林綠化工程，推進園林城市建設，全市2019年將新建提升各類綠地1000萬平方米，綠地率、綠化覆蓋率、人均綠地面積三項指標，將分別達到33.5%、38.5%、12.5平方米以上。（天津日報）

《湖南》湖南今年預計減免稅約330億元人民幣

湖南省稅務局黨委副書記、局長周巧藝表示，全省2019年預計新增減稅330億元人民幣，全省各級稅務部門將進一步推進「放管服」改革，優化辦稅流程，升級徵管系統，提高服務質效，加大稅收執法監督力度，確保各項減稅政策落地生根。（瀟湘晨報）

《天津》天津市人社局多措並舉解決辦事難點 27個堵點全疏通

天津市人力社保局指出，市人社局聚焦群眾反映最強烈的辦事難點問題集中發力，多措並舉疏通堵點，截至目前，涉及天津市人社系統的27個堵點問題全部得到有效解決，包括「企業參保登記」、「異地就業人事檔案手續」、「養老金領取資格認證方式」、「社保轉移無需再提供戶口簿」等。（天津日報）

《重慶》重慶市公共資源交易中心轉型 每年可增收節支上百億元人民幣

重慶市公共資源交易中心、重慶聯合產權交易所集團黨委書記、董事長周業軍指出，轉型整合後，中心在統一服務規範、服務流程、服務場地等方面著力，推動五大板塊從「物理相加」走向「化學相融」，每年可為財政和社會增收節支上百億元人民幣。（重慶商報）

▼重慶市公共資源交易中心轉型，每年增收節支上百億元人民幣。（圖／重慶商報）

