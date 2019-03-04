　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／四川今年城鎮新增就業目標85萬人　失業率控制在4.5%內

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼四川成都：安順廊橋夜景 。（圖／CFP）

▲四川2019年城鎮新增就業目標85萬人。（圖／CFP）

《四川》四川今年城鎮新增就業目標85萬人　城鎮登記失業率控制在4.5%以內

四川省人力資源和社會保障暨人社扶貧工作會指出，2019年全省城鎮新增就業目標85萬人，城鎮登記失業率控制在4.5%以內，通過大力發展新經濟、新業態、新模式、新職業，拓展就業新空間。（四川日報）

《廣東》廣東「三步走」　推進粵港澳大灣區建設

廣東省推進粵港澳大灣區建設新聞發布會2日在廣州舉行，會中提出《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施意見，明確「三步走」，第一步到2020年，大灣區建設打下堅實基礎；第二步到2022年，大灣區基本形成世界級城市群框架；第三步到2035年，大灣區全面建成宜居宜業宜遊的國際一流灣區。（南方日報）

《四川》川南地區大氣質量改善　納入四川環保「一號工程」

四川省環境保護「一號工程」川南地區動員會指出，要把川南地區的大氣環境質量改善與成都平原地區一併納入全省環保「一號工程」，對川南地區大氣質量實施集中攻堅。（四川日報）

《廣西》百色舉行春季人才交流大會　提供6000多個就業崗位

廣西百色市2日在市區舉行2019年春季人才交流大會，來自廣西、廣東、湖北等地的150家企事業單位到場展開人才招聘，共為求職人員提供6000多個就業崗位。據了解，此次人才交流大會是近年來當地最大規模促進就業招聘活動，大會現場還免費提供「一對一」就業創業諮詢服務。（人民日報）

▼百色人才交流會，提供6000多個就業崗位。（圖／人民日報）

▲▼百色舉行春季人才交流大會，提供6000多個就業崗位。（圖／人民日報）

《天津》天津市今年新建提升綠地1000萬平方米　人均綠地面積12.5平方米以上

天津市城市管理委指出，2019年，天津市將加快推進城市園林綠化工程，推進園林城市建設，全市2019年將新建提升各類綠地1000萬平方米，綠地率、綠化覆蓋率、人均綠地面積三項指標，將分別達到33.5%、38.5%、12.5平方米以上。（天津日報）

《湖南》湖南今年預計減免稅約330億元人民幣

湖南省稅務局黨委副書記、局長周巧藝表示，全省2019年預計新增減稅330億元人民幣，全省各級稅務部門將進一步推進「放管服」改革，優化辦稅流程，升級徵管系統，提高服務質效，加大稅收執法監督力度，確保各項減稅政策落地生根。（瀟湘晨報）

《天津》天津市人社局多措並舉解決辦事難點　27個堵點全疏通

天津市人力社保局指出，市人社局聚焦群眾反映最強烈的辦事難點問題集中發力，多措並舉疏通堵點，截至目前，涉及天津市人社系統的27個堵點問題全部得到有效解決，包括「企業參保登記」、「異地就業人事檔案手續」、「養老金領取資格認證方式」、「社保轉移無需再提供戶口簿」等。（天津日報）

《重慶》重慶市公共資源交易中心轉型　每年可增收節支上百億元人民幣

重慶市公共資源交易中心、重慶聯合產權交易所集團黨委書記、董事長周業軍指出，轉型整合後，中心在統一服務規範、服務流程、服務場地等方面著力，推動五大板塊從「物理相加」走向「化學相融」，每年可為財政和社會增收節支上百億元人民幣。（重慶商報）

▼重慶市公共資源交易中心轉型，每年增收節支上百億元人民幣。（圖／重慶商報）

▲▼重慶市公共資源交易中心服務大廳的智能螢幕。（圖／重慶商報）

ET快訊
20輪胎全刺破！連假遊宜蘭..5車慘遭「環繞式」噴漆
前面車主開窗丟一袋垃圾　賈靜雯火大敲車門丟回去：沒在怕
彰化放棄主辦2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明真是先
廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與新加坡小情侶血跡吻合

關鍵字：華聞快遞,就業,失業,失業率,就業率

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小英拋台日安保對話　《環時》怒斥：民進黨死抱台獨，死路一條

不惜自傷也要針對中國？　加拿大學者：美國意在維持超然地位

怪女路上隨機塞銅錢！「邪門儀式」藏秘密嚇歪…專家1招破解

上交所推科創板16條審核標準　3大類企業優先推薦

網路遊戲毒性遠大於毒品　陸人大代表趙皖平：盡快祭出專門法律

華聞快遞／四川今年城鎮新增就業目標85萬人　失業率控制在4.5%內

陸全國人大今舉行預備會議　「按照慣例」記者會將提及軍費議題

影／低俗婚鬧！公公逼玩「下身碰撞」邪笑狂抖動：響不響？　新娘崩潰

汪洋政協報告88字涉台　龐建國：陸大局在握胸有成竹

影／老闆上兩會　百度李彥宏：中國網路人口紅利已喪失

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

小英拋台日安保對話　《環時》怒斥：民進黨死抱台獨，死路一條

不惜自傷也要針對中國？　加拿大學者：美國意在維持超然地位

怪女路上隨機塞銅錢！「邪門儀式」藏秘密嚇歪…專家1招破解

上交所推科創板16條審核標準　3大類企業優先推薦

網路遊戲毒性遠大於毒品　陸人大代表趙皖平：盡快祭出專門法律

華聞快遞／四川今年城鎮新增就業目標85萬人　失業率控制在4.5%內

陸全國人大今舉行預備會議　「按照慣例」記者會將提及軍費議題

影／低俗婚鬧！公公逼玩「下身碰撞」邪笑狂抖動：響不響？　新娘崩潰

汪洋政協報告88字涉台　龐建國：陸大局在握胸有成竹

影／老闆上兩會　百度李彥宏：中國網路人口紅利已喪失

獨／高雄在地「老師傅」打造戰袍　韓國瑜再追訂「土包子西裝」

健檢紅字出爐！「維生素D不足」竟奪冠　醫教15分鐘能改善

高雄有溫度的音樂Bar！必吃黑麻麻牽絲燉飯、客製夢幻調酒

雲端最有錢／會玩更會存錢!　小資男女的「百萬記帳」術

辱罵蔡英文　張瑞竹親曝「討厭民進黨原因」：一上台生意就沒了

布沙爾推特打賭約會男大生　將改編愛情喜劇電影

小英拋台日安保對話　《環時》怒斥：民進黨死抱台獨，死路一條

離奇受困國小蓄水池超過1天　婦：我就是爬不上來

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！　網嘆：遊宜蘭最悲慘回憶

寶可夢卡匣被酸「都一星好爛」　男童淚：都是我的寶貝…一席懂事話震驚媽

大陸熱門新聞

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

泰拳冠軍遭5人伏擊浴血奔逃倒地

男大生鐵環嚕下體　囚鳥痛卡8h..

男友狠甩！陸「最美女胖子」減肥..

特斯拉大減價　陸車主拉布條抗議

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分..

8歲女童愛吃髮　胃藏1.5公斤..

古墓挖出黃色液體

陸新舟700飛機　年底首飛

我不是藥神效應　醫保局：更多藥..

她迷信算命「跑路中央」燒紙錢　..

北京大興機場確定9月底前通航

籃球少年器官遺愛　受贈者組隊代..

北京故宮獲捐4.6億重修延禧宮

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／前兩月新三板　累計發行股票融資近320億

大陸全國中小企業股份轉讓系統（新三板）數據指出，截至2月底，2019年共有155家公司在新三板完成股票發行融資，累計發行股票金額達69.5億元（人民幣，下同）；2月25日至3月1日新三板掛牌公司成交金額16.68億元，較前一周上漲8.08%，其中以做市方式成交6.61億元，集合競價方式成交10.07億元。（新華社）

華聞快遞／31省份2018年GDP出爐

華聞快遞／陸2月期貨市場成交量1.98億口

快訊／Forever 21全面退出台灣

華聞快遞／家政業將建紅、黑名單

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

警臨檢酒店！爆乳妹旁邊補妝…顧客超尷尬

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

神基因！林明禎母女3人穿旗袍美翻

加州海灘出現「南半球海怪」！專家嚇壞

洗澡中大象直接坐下　他慘變爛泥

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面