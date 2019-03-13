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剖析「七三制」民調軟肋　王金平坦言：會盡最大努力化解「藍皮綠骨」質疑

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▲▼台北市各黨部主管餐會-王金平。（圖／記者黃克翔攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨2020總統初選採「七三制」，也就是七成全民調、三成黨員投票。對此，前立法院長王金平晚間接受電台專訪坦言，黨員屬「陸軍」，雖較有信心，但關鍵還是黃復興黨部對他「藍皮綠骨」的爭議，會盡最大努力化解，「難道韓國瑜選市長，我沒出全力嗎？

一直以來，「藍皮綠骨」爭議在黨內不斷圍繞著王金平，尤其在立法院長任內。他表示，國會是合議制機構，不是首長制，前總統馬英九在回憶錄已清楚說明，我沒有「藍皮綠骨」。

王金平表示，有信心才會參選，有一定的準備；黨員投票部分，對軍公教有信心，黃復興黨部則是會盡最大努力化解。

他坦言，2005年，與馬英九競爭黨內初選時，當時沒去考量到黨員屬性、結構，黃復興黨部有40萬選民，大概都有一致的支持對象。

▲▼台北市各黨部主管餐會-馬英九。（圖／記者黃克翔攝）

▲面對黨內「藍皮綠骨」質疑，王金平引用馬英九回憶錄否認。（圖／記者黃克翔攝）

談及當時選情，王金平笑稱，投票當天早上，有朋友跟他說一定輸的，從北投、樹林一直到大同、南港、內湖，都是年長者排隊投票，是要怎麼選？

不過，王金平說，這些年應該是有改變，現在問題是最近有許多黨員沒有交黨費，而70歲以上黨員不用繳黨費就能投票。

至於「空軍」部分，王金平強調，時間大概還有3個月，大概在6月中、上旬投票，現在還有努力空間，我們有政策準備、有對策，還意有所指地說「選總統，不是一般市長選舉」。

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關鍵字：王金平,國民黨,2020,七三制,藍皮綠骨

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