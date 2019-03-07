如何拿到麥當勞「質感爆表黑紙袋」？業者曝這3家門市有機會

▲麥當勞2.0旗艦店。（圖／品牌提供）

記者曾婉婷／綜合報導

最近有網友分享麥當勞質感爆表的「消光黑紙袋」，而引發其他網友不少熱議。然而，這款黑色質感紙袋，其實是限量發售，且只在餐廳轉換成為麥當勞2.0的開幕期間才會有。業者指出，這兩天就有三家門市完成轉換，並於開幕期間提供EOTF款的限量紙袋。

日前一位網友在臉書社團「爆怨公社」中貼出照片指出，「麥當勞竟然換紙袋了！」從照片中可看到，全黑的麥當勞紙袋上還有金黃色M型標誌，整體質感比原本的黃色紙袋增加不少。此貼文也引發熱議，不少網友直呼沒看過，甚至連麥當勞員工都說不知道。

▲麥當勞黑色紙袋 。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，麥當勞表示，此款黑色紙袋為餐廳轉換成為麥當勞2.0的開幕期間，不論是在櫃檯還是得來速，都會提供限量EOTF款紙袋，用完為止，希望顧客感受更時尚的用餐體驗。而3月6日～7日計有鹿港中正、高雄長庚、台南中華三家餐廳完成轉換，並於開幕期間也會提供，消費者有機會可拿到。

麥當勞表示，自去年7月起即宣佈邁入EOTF (Experience of the Future)世代， 透過服務、美食及數位三大升級，開啟麥當勞2.0服務新紀元；目前設有自助點餐機的麥當勞2.0餐廳正逐步擴展，全台共有41家。