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準備開搶！小7「白色小熊維尼」限1萬個　全家「泡泡先生游泳圈」網美必備

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▲▼ 超商集點 。（圖／業者提供）

▲25公分高的櫻花限定版白色小熊維尼絨毛玩偶，吸引不少粉絲準備搶購。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商這波集點換購商品真是可愛炸裂！小7跟全家便利商店明天（13日）都將推出集點活動，其中小7更獨家推出櫻花限定版的白色小熊維尼絨毛玩偶，限量1萬個，活動還沒開始就引發許多粉絲關注，不少人都準備當天要早起去搶購。而全家的「泡泡先生游泳圈」同樣吸引網美矚目。首波限量5千個。

迎接櫻花祭來臨，小7這次推出「膳魔師櫻花季聯名精品送」全店集點活動，主打迪士尼櫻花季限定版話題商品，包括米奇米妮及小熊維尼系列的膳魔師304不銹鋼真空保溫杯外，更首次推出25公分高的櫻花限定版白色小熊維尼絨毛玩偶，皆於3月13日下午3點開放限量預購。

▲▼ 超商集點 。（圖／業者提供）

小7指出，小熊維尼絨毛玩偶為迪士尼櫻花季限定版造型，集滿6點加320元即可兌換，限量1萬個。而膳魔師與迪士尼聯名的櫻花季限定款，共有6款設計，集滿6點加599元可兌換一款，限量共2.6萬個，換完為止。

而全家則自3/13起至4/9期間，推出第二波的「泡泡先生」集點活動，本次主打下午茶系列，包含有兩款設計的「泡泡先生午茶杯」和「泡泡先生午茶盤」等；另有最吸睛的「泡泡先生游泳圈」，長度超過170公分，寬度可達130公分，只要400點加價449元，或用2000點加價399元就能換購。

全家表示，為搶攻春天粉紅商機，自3/13起還推出一系列粉紅概念商品，除了「泡泡先生」獨家杯款的粉紅蜜桃蘋果酷繽沙外，還獨家推出4款Let’s Café櫻花御守杯款，包含財富、開運、事業御守，以及象徵粉紅愛情的櫻花戀愛御守。

▲▼ 超商集點 。（圖／業者提供）

▲▼ 超商集點 。（圖／業者提供）

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