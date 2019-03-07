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麥當勞設計大賞　學子展現「麥式潮流」給你好看

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▲麥當勞與臺北商業大學連續4年產學合作，號召學子決戰McWay伸展台，「麥式」潮背心款款都吸睛！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

「麥當勞設計大賞」已連續舉辦四屆，吸引全台無數的新銳設計學子共襄盛舉，今年以展現麥當勞品牌精神的潮背心作為徵選主題，「麥式」潮背心的時尚穿搭，再度成為最吸睛的年度設計盛事，更有臺北商業大學啦啦隊熱舞演繹得奬作品，呈現設計好手們的創作巧思與熱情！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
臺北商業大學啦啦隊，身穿潮背心，熱舞演繹「麥式」時尚。（圖／記者吳杰澄攝）

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「台灣麥當勞攜手國立臺北商業大學，舉辦『麥當勞設計大賞』，今年已經邁入了第四屆，每一年我們都祭出高達20萬的總獎學金，目的其實也是希望藉著這樣的平台，提供給年輕學子們一個展現他們設計跟創意的機會。」台灣麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇也進一步說明，今年的設計主軸是潮背心，希望引領設計思維走出校園，為銜接職場暖身，另外更首度與「麥當勞叔叔之家慈善基金會｣合作，冠軍潮背心將被製作成公益活動的限量禮，希望透過學子的設計力量，展現年輕世代對社會的關懷！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲『麥當勞設計大賞』首度與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，冠軍潮背心將被製作成公益活動的限量禮。（圖／記者吳杰澄攝）

麥當勞設計大賞募集將近千件設計作品，藉由新世代的視角詮釋麥當勞的品牌精神，不僅與時俱進為品牌注入活力與動能，並期待透過產學合作，投注更多資源幫助學子提升軟實力，進而打造設計新銳、學校與企業的共好三贏。連續4年擔任評審團召集人、北商大副教授兼商業設計管理系主任陳春富表示：「麥當勞每年都挑出最棒的作品、最適合的作品，選擇他們在商業上的活動，所以說慢慢地，從學生出賽的過程當中，花了很多時間做出來的作品，慢慢變成真正可以轉成商業化的商品，其實透過這樣的競賽，可以縮短很大的產學落差，讓學生們更貼近業界的需求。」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲麥當勞與臺北商業大學，連續4年產學合作，號召學子揮灑創意。（圖／記者吳杰澄攝）

今年活動共吸引全台近千名設計好手參賽，其中朝陽科技大學-謝尚斌同學的作品《我用心，你放心》，以經典漢堡盒呈現麥當勞的企業精神，被評審團公認最潮，脫穎而出奪下冠軍寶座。談到設計理念，他說：「我是以大麥克的漢堡盒作為設計發想，然後想要表達的是，這個漢堡盒裡面不只是有美味的漢堡，它也包含了麥當勞想要給顧客的用心及服務。」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼謝尚斌同學的《我用心，你放心》經典漢堡盒奪設計冠軍(上圖)；謝佩娟同學的《歡樂飛翔》，則最受網友青睞獲頒人氣王(下圖)。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

「麥當勞有歡樂送，顧名思義就是想要把歡樂送到大家的家裡面去，可是我覺得以機車來講的話，它只有規定在一個小地方，如果換成直升機的話，因為麥當勞分布在各地、很多地方，就是代表著它把歡樂分送到每一個地方。」樹德家商-謝佩娟同學的《歡樂飛翔》，以散布歡樂的意象作為作品主軸，則獲得網友高票支持，成為網路人氣王。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲決戰McWay伸展台，潮背心傳遞麥式時尚。（圖／記者吳杰澄攝）

麥當勞不僅是速食的美味代表，更是陪伴許多民眾一起長大的好朋友，學生們用創意詮釋心目中的麥當勞，在潮背心上發揮想像力與創作力，展現「麥式時尚」多種不同風格，在「McWay伸展台」一決高下，不但傳遞麥當勞歡樂的品牌文化，優勝作品也將成為公益活動的限量禮，讓設計化為愛心回饋社會。

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關鍵字：麥當勞設計大賞,麥當勞,臺北商業大學,麥當勞叔叔之家慈善基金會,麥式時尚,潮背心,我用心你放心,McWay

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