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不冷嗎？捲髮妹買麥當勞只穿這樣　網驚：皇后的新衣？

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▲ 一名捲髮妹只穿一件薄紗洋裝就在麥當勞點餐，內衣褲若隱若現，讓網友都嚇了一跳 。（圖／翻攝自Facebook／巴打絲打 Facebook Club）

大陸中心／綜合報導

即使在寒冷的冬天，不少喜愛展現自己魅力的女生，仍會為選擇以「清涼」的穿搭上街。香港最近就有一名網友在麥當勞用餐時，瞥見一旁有位棕色捲髮妹正在操作「自助點餐機」，仔細一瞧發現她全身上下竟然就只穿了一件白色連身洋裝，薄紗材質甚至讓裡面的內衣內褲全都若隱若現，讓他忍不住驚呼「這樣穿難道不會冷嗎？」

網友「Ken Chan」‎6日在臉書社團「巴打絲打 Facebook Club」PO出一張照片。照片中只見這位棕色捲髮妹，踩著厚底高跟鞋，站在麥當勞的自助點餐機前，似乎是剛點完餐，正低頭確認發票品項。

不過再仔細一看，明明這麼冷的天氣，她除了一件薄紗洋裝外，竟然甚麼都沒有穿，洋裝底下的內衣褲更是幾乎一覽無疑。這樣的奇特畫面讓一旁的「Ken Chan」都‎看傻了眼，忍不住並將拍下來，與其他網友分享。

許多網友看完照片都紛紛在下方留言，「打扮的好像包租婆哦！這是還是蠻辣的」、「她穿的是皇后的新衣吧」、「想看正面！」、「你這樣拍，算不算是偷拍內衣啊」、「看起來有一定年紀了」、「現在的人真的越來越敢穿，這樣的時尚我真的不懂」。

另外，也有不少人猜測，這位薄紗捲髮妹很可能是男生，「這雙腿有點像大叔吧…」、「這麼大膽的打扮，一定是偽娘」、「我猜是背影殺手，轉過來是個大叔，一定一秒嚇死」。

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關鍵字：薄紗,洋裝,捲髮妹,麥當勞,香港

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