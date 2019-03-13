影／政協發言超自豪！台籍委員凌友詩：全賴跳出台灣狹小格局

大陸中心／綜合報導

大陸全國政協十三屆二次會議第四次全體會議11日舉行，會中，大陸全國政協委員凌友詩表示，「像自己這樣一個平凡的台灣女孩，能經歷「一國兩制」的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局，以作為一個堂堂正正的中國人而自豪。」

凌友詩表示，自己是一個在台灣出生，17歲移居到香港的「台籍港區委員」，家父曾擔任國民黨海軍副艦長，經歷過1958年的金門砲戰，「我在眷村長大，從小看到許許多從大陸各省流徙到台灣的老兵，卻讀不懂他們眼中的鄉愁；其後我到香港唸書，眼界開闊了，對1949年後大陸的成就開始虛心補課。」

▼台籍政協委員凌友詩，會中發表言論。（圖／中新社）

凌友詩提到，「這時，正好也是李登輝、陳水扁進行『法理台獨』和『去中國化』最猖獗的時候，台灣迅速變質，我內心受到很大的震動；拿到博士學位後，正好趕上香港回歸，我有幸進入香港特區政府工作，並且開始擔任福建省政協委員。」

「像我這樣一個平凡的台灣女孩、一個香港的外來客，今天能歷經『一國兩制』的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，並與各位委員一道肩負民族復興的使命」，凌友詩表示，全賴於跳出了台灣狹小的格局，更得益於國家不斷的繁榮進步與兼容並包。

凌友詩指出，「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府，我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」最後，凌友詩說，「我堅定相信，中華民族必將復興！祖國也必然統一！我願鞠躬盡瘁，熱切期待祖國繁榮昌盛與兩岸統一之日的到來。」

凌友詩的發言在兩岸引起許多討論，她接受陸媒採訪時指出，發言能夠得到這麼多的掌聲，有不枉此生的感覺。同時鞭策她要鞠躬盡瘁，未來更專注地投入到為兩岸統一做貢獻的事業中。

面對批評，凌友詩不太在意，她強調，自己一點也不難過，也不委屈。因為她心底清楚地知道，對台灣的感情、對香港的感情是情真意切的，「我非常思念小時候眷村的山東餃子，常常懷念台灣中部綿延的峻嶺和盤在山峰上的白雲，我如此多情善感分明就像一個台灣人，但在大是大非的政治問題上，我跟台灣當局和媚日分子絶對談不到一起。」