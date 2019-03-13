駁「今日香港明日台灣」　張志軍：港澳經濟增速比台灣高

▲ 大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸十三屆全國人大常委會委員、海協會會長張志軍今（13日）指出，所謂「今日香港・明日台灣」的說法是台獨勢力散佈抹黑統一進程的伎倆，因為回歸後的香港、澳門，去年經濟增速都高過台灣。他強調，「事實勝於雄辯，一國兩制在香港的成功實踐，勢必會對台灣各界產生積極影響」。

張志軍下午在北京梅地亞新聞中心接受兩岸媒體採訪，作出上述回應。他提到，鄧小平提出一國兩制的構想後，1997年香港回歸，完成完全統一的第一步；1999年，澳門回歸又完成統一的重要一步。

他表示，完全統一的最後一步就是台灣的回歸，隨著兩岸關係發展，各領域交流合作擴大深化，台獨勢力也對此感到恐懼，「於是他們想方設法以各種理由與藉口，為兩岸關係設置障礙，所謂『今日香港、明日台灣』就是散佈抹黑統一進程的伎倆」。

他還引用台港澳的經濟成長做對比，香港回歸後的20年，經濟總量翻一番（翻倍），但台灣沒有做到，表明這20年香港經濟增速高於台灣。此外，去年香港經濟增速3%，澳門4.7％，台灣只有2.6％左右，外界甚至普遍不看好台灣今年的發展。

張志軍強調，隨著粵港澳大灣區的建設，香港與澳門將獲得更大發展空間，事實勝於雄辯，相信一國兩制在香港的成功實踐，會對台灣各界產生積極影響。

至於台灣當局將九二共識與一國兩制劃上等號，張志軍則形容此舉要蒙蔽欺騙台灣民眾，是要一起拒絕九二共識，走台獨分裂之路，因為「一國兩制是實現國家統一後的制度安排」。