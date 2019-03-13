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盡快加入一國兩制！陳卓禧喊話　台盟駱沙鳴：共同努力

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▲全國政協委員、港專學院及香港專業進修學校校長陳卓禧接受記。（圖／翻攝自《人民日報》）

▲全國政協委員、港專學院及香港專業進修學校校長陳卓禧。（圖／翻攝自《人民日報》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸全國政協十三屆二次會議13日閉幕前舉行的最後一場委員通道上，香港委員陳卓禧向台盟中央常委駱沙鳴喊話，「希望你們盡快加入我們一國兩制的行列裡面去」，駱沙鳴則隨即回應，「我們共同努力吧！」

駱沙鳴現任台盟中央常委、泉州市政協副主席，他於13日表示，將爭取更多機會與台灣的民意代表進行廣泛深入的交流與協商，共同探討兩岸融合發展的新路徑，把「兩岸一家親」變成為「兩岸一家人」，相信大家都能成為「兩岸統一的圓夢人」。

▲▼陸政協委員駱沙鳴。（圖／人民日報）

▲陸政協委員駱沙鳴。（圖／人民日報）

►►陸政協委員駱沙鳴：望與台灣民代共同探討兩岸融合新路徑

陳卓禧13日於委員通道受訪時表示，現在大灣區的建設給香港年輕人比較全面、立體去瞭解我國的機會，他們可以在大灣區里生活。高鐵的通車、港珠澳大橋的開通，還有配套的便捷措施，讓香港年輕人可以很輕松地像跑到旺角、銅鑼灣一樣，到廣州的天河、深圳的福田去逛街、去吃、去玩、去看，可以在大灣區多交朋友、多聽故事。

陳卓禧現任現任香港專業進修學校（港專）校長，港專在2017年時曾因學校畢業典禮上，兩名畢業生沒有遵守「播放國歌時必須肅立」的規定被要求離場，陳卓禧事後對當事的學生表示，「我們是愛國愛港的學校，必須高舉愛國旗幟，這是沒有妥協的餘地的，即使在殖民地的年代都沒有退縮過。」他也因此被稱為「愛國校長」、「護國歌校長」。

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,委員通道,駱沙鳴,陳卓禧,粵港澳要聞

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