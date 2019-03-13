汪洋政協閉幕未提兩岸　政治決議強調：深化與台灣黨派交流

▲政協閉幕會現場。（圖／新華社）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北、北京連線報導

全國政協主席汪洋13日上午主持全國政協十三屆二次會議閉幕會，並發表2703字的報告。有別於2018年強調「致力於實現祖國統一。」汪洋今年僅提到「把海內外中華兒女實現中華民族偉大復興中國夢的智慧和力量凝聚起來。」不過，政治決議方面則再度提到「習五條」，並強調，「深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流，堅決反對台獨分裂圖謀和行徑。」

全國政協十三屆二次會議13日上午在人民大會堂舉行閉幕會，由全國政協主席汪洋主持，中共中央總書記習近平和相關高層都出席了會議。在發表講話中，汪洋圍繞新中國成立70週年、重視不斷學習、崇尚創新、增強團結等方面，發表了2703字的報告。

值得注意的是，在今年的閉幕會上，汪洋並沒有提到任何涉台議題，講話主要圍繞在政協工作方面。可以發現，2018年的閉幕會上，汪洋提到，「努力把不同黨派、不同民族、不同階層、不同信仰的海內外中華兒女凝聚起來，形成致力於實現祖國統一和中華民族偉大復興中國夢的最廣泛的愛國統一戰線。」

汪洋今年則未提到「實現祖國統一」，僅指出，「切實把中共中央的決策部署和對人民政協工作的要求落實下去、把海內外中華兒女實現中華民族偉大復興中國夢的智慧和力量凝聚起來。」

▼汪洋主持政協閉幕。（圖／翻攝央視）

不過，今年會議上通過的政治決議卻有強調「習五條」，還有一中原則、九二共識、反對台獨，並強調深化與台灣黨派團體人士的交流，「深入學習貫徹習近平總書記在『告台灣同胞書』發表40週年紀念會上的重要講話（習五條）精神，堅持『一個中國』原則和『九二共識』，探索兩岸融合發展，深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流，堅決反對台獨分裂圖謀和行徑。」

此外，2019年的委員提案的第七部分也提到，「在維護民族團結和堅持中國宗教的中國化方向，落實僑務政策，加強國防和軍隊建設，全面準確貫徹『一國兩制』方針，推進祖國和平統一進程，推動搆建人類命運共同體等方面提出建議。」