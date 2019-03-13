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體驗古風婚禮坐花轎過橋！超衰女慘被從3公尺高摔到地上

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▲▼體驗中國婚禮坐轎過橋　女被從3公尺高摔到地上。（圖／翻攝自梨視頻）

▲一行人浩浩蕩蕩的抬著花轎過橋。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

都說婚禮要辦的與眾不同、終身難忘，卻不小心樂極生悲！安徽省銅陵有一處風景區，為了重現古代婚禮習俗，找來了一名女子來扮成新娘坐花轎。豈料一行人浩浩蕩蕩的抬著花轎過橋時，卻因力道沒控制好，加上坡道過度傾斜，讓轎內椅子脫落，女子瞬間往外噴出3公尺，讓網友大呼「用看的就痛死！」

據《梨視頻》報導，安徽省銅陵某風景區內組織活動巡演，一名女子坐著花轎過橋時，椅子突然脫落，讓該女從約3公尺高處尖叫的撲倒在地，甚至連椅子都砸在她身上，狼狽模樣讓一旁的眾人既擔心又傻眼，還抬著轎子的演員們全都不知所措。

影片公開後，許多人都擔憂女子的身體狀況，當地的村主任則坦言，的確有發生女子從轎上摔落的意外事件，但具體細節卻含糊不清，顧左右而言他的說，「肯定是有點小傷嘛，但還好啦，已經有送到醫院了。」被問到轎子是否沒有防護措施、或是措施太簡陋時，主任再次打模糊仗，「應該還好」、「我也不知道啦。」

▲▼體驗中國婚禮坐轎過橋　女被從3公尺高摔到地上。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女子放聲尖叫後，整個人從3公尺高處栽到地上，跌個狗吃屎。（圖／翻攝自梨視頻）

對此，網友紛紛砲轟，「隔著螢幕都覺得疼」、「椅子居然不是固定的？」、「摔下來原因還不太清楚？這就是睜著眼睛說瞎話了！證據都在這呢！還不清楚？」、「太高太陡了唄。還被座椅砸上。希望沒啥大事」、「在古代，抬轎子可是門技術活，講究個四平八穩，配合默契，這景區估計也就拉幾個附近小工抬吧」、「這個還不清楚原因嗎？視頻裡面記錄的清清楚楚，坐的椅子沒有固定好，是誰的責任？」

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關鍵字：大陸,安徽省,銅陵,花轎

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