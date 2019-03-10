坎特狂槓土耳其總統！　前NBA球員砲轟：恐怖分子支持者

▲坎特遭土耳其政府指控參加恐怖行動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

波特蘭拓荒者中鋒坎特（Enes Kanter）不僅在場上球風強硬，場下更是一名狂人，而且和土耳其政府關係破裂早已不是新聞；他日前再度開砲，把土國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和獨裁者進行比較。對此，前NBA球員、現任土耳為其政府官員的特克魯（Hedo Turkoglu）跳出來開噴，形容坎特為「恐怖分子支持者」。

據《ESPN》報導，坎特過去已多次公開批評土耳其獨裁政權，就算父親因此遭到判刑，放話要與兒子斷絕關係，仍不改大砲個性，依舊在網路上持續嗆聲，導致自己遭到土國通緝，面臨被判刑4年監禁的命運。好在坎特身處美國，只要不出境離開就是安全保障，土耳其政府拿他沒有任何辦法。

▼土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

近期坎特把土國總統埃爾多安和獨裁者進行比較，讓事件再度沸騰。曾效力奧蘭多魔術、聖安東尼奧馬刺等球隊，目前在土耳其籃球協會任職的特克魯，也曾在2011年和坎特一起參加土耳其國家隊，接受美國體育新聞雜誌《E：60》沙普（Jeremy Schaap）的專訪時，便毫不客氣的指出「坎特不僅背棄了祖國，還轉向支持恐怖份子居倫（Fethullah Gülen）。」

居倫是一名移民美國的土耳其神職人員，自1999年就流亡美國，一直是坎特精神上的重要寄託，同時也是埃爾多安的頭號政敵；過去土耳其政府曾控居倫在2016年策劃軍事政變，不過居倫始終否認。美國拒絕了土耳其引渡居倫的要求後，美土雙方的關係也日益緊張。

▼前NBA球員、現任土耳為其政府官員的特克魯（Hedo Turkoglu）。（圖／達志影像／美聯社）

特克魯接受採訪的過程中，表示自己對坎特相當無言，「我不會傳遞任何訊息給恐怖份子組織的支持者。」但坎特則老神在在的說，「每當我發表言論和推特時，全世界都會看到。他們討厭死我了，但他們也不能拿我怎樣。」

坎特強調，「我的意思是，這是我的國家，這是我的國旗，是我生長的地方，我的家人都在那裡出生，但難堪的是，這個國家卻不想要你。每當有人問我來自哪裡時，我都不知道該回什麼？土耳其？不，他們才不想要我待在這。」坎特深知自己若回到土耳其肯定被殺。

FREEDOM IS NOT FREE pic.twitter.com/FYvWhZCsmf — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2019年3月9日

現今，埃爾多安比起過去任何一位現代土耳其領導人而言，掌有更大的權力，然而在一個嚴重分裂的社會基礎下，要建立一個獨裁政權體系並不容易。依賴盟友會產生成本，逐漸衰弱的經濟狀況也會有政治代價，而政府的回應則會左右土耳其的穩定，總統的重權並不會替他免除所有想去除的障礙。