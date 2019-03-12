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洗澡遭陌生男闖入...她狂作惡夢！　飯店願賠500：只是水電工

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▲▼洗澡遭陌生男闖入. 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲張女認為此事對其造成極大心理陰影。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

上海一名張姓女子，日前在格林豪泰酒店裡洗澡時，遭到一名陌生男子闖入，嚇得她崩潰癱軟、狂喊救命。事後，酒店解釋，該男只是一名水電工，因為看錯房號才會誤入房間，願意賠償500元人民幣（約新台幣2300元）。但張女認為，她心理留下差點被性侵陰影，每晚都會做惡夢，要求賠償5000元人民幣（約新台幣2.3萬元）。目前雙方仍在協商中。

據《看看新聞》報導，張姓女子日前向媒體爆料，1月26日她為了洗澡，於下午1點至格林豪泰酒店開了4小時的鐘點房，沒想到當她正在浴室洗澡洗到一半時，突然聽到門卡開門的聲音，一名陌生男子就這樣闖入房內，張女隨即大喊救命，該男才離開。

張女崩潰表示，這件事已經對她造成極大的心理陰影，近一個月來經常作惡夢，「若不是我當時大喊救命，否則後果真的不堪設想。」對此，酒店解釋，該名闖入房內的男子只是一名「水電工」，當時是要去另一間房間維修，但卻看錯房號，才會誤闖房間，於是只願意賠償500元人民幣（約新台幣2300元）。

▲▼洗澡遭陌生男闖入. 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲酒店業者與張女要求的賠償金額有出入。（圖／翻攝自看看新聞）

對於這樣的說法，張女仍然無法接受，認為該水電工一定接受過入職培訓，應該要先確保房間裡面沒有人，怎麼能夠完全不敲門、私自闖入，「況且他為何會有客人預訂好房間的鑰匙？」張女認為這嚴重侵害了她的人身安全和隱私權，因此要求對方賠償精神損失費等，至少要5000元人民幣（約新台幣2.3萬元）。

據報導，酒店認為張女的索價過高，要求張女提供一個依據參考，目前談判陷入僵局，雙方仍在議價中。

▲▼格林豪泰酒店 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲格林豪泰酒店 。（圖／翻攝自看看新聞）

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關鍵字：大陸,格林豪泰酒店,水電工

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