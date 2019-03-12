陸推企業「減稅降費」紅包　泉州台商今年節稅近7成





▲大陸近年推動個稅改革和企業的減稅降費。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為助推民營經濟發展，大陸在國務院總理李克強的推動下，近年力推「減稅降費」措施，已經有台商獲得相應紅利。據中國台灣網報導，在小微台商聚集的泉州，有台商在2019年的各稅申報上，比去年同期降幅接近70%。

億達家用電器有限公司是位於福建，從事小家電製造的台資企業。總經理助理陳淑慧說，個稅改革使公司不少中高層管理人員的個稅負擔顯著降低，而中低收入員工則基本不用再繳納個稅。「2019年1月份的個稅申報，與去年同期對比，整個公司代扣代繳的個稅降幅接近百分70%」。

高品醫學檢驗實驗室有限責任公司財務經理連曉源說，近年力推減稅降費措施下，現在公司研發費用、服務進項能進行抵扣，每年節稅近24萬元（人民幣，下同）。按照新規，2019年起公司主營業務醫學檢驗服務收入免徵增值稅，又讓公司收穫一個大大的紅包。

▲泉州市。（圖／CFP）

泉州台商投資區總工會副主席邱俊傑坦言，「如此大力度的減稅降費政策，給台企台胞帶來發展的信心」。

據了解，大陸在今年1月17日，推出《關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》。因泉州是台灣同胞主要祖籍地，有較多的台資小微企業。泉州市稅務局加大了對台胞台企減稅降費的宣傳力度，譬如聯合台資企業協會舉辦「個稅新政進園區」宣講等活動。

按通知規定，包括一、對月銷售額10萬元以下（含本數）的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅。二、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

另受「內外發展情勢嚴峻」影響，大陸今年GDP增速目標調降為6到6.5%之間，為堅持堅持「穩中有進」的政策基調，大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中，宣布將深化增值稅改革，擴大減稅降費規模，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%，規模約2兆元。

▼大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）