被男友拉進「百男群組」！她羞恥洗禮3分鐘…結局1秒傻眼

▲女網友被男友加到一個「百人聊天群組」。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

大陸中心／綜合報導

大陸一名女網友日前被男友拉進一個「逾百人聊天群組」，沒想到她一進聊天室就被群組內的成員狂稱讚，說她長得如出水芙蓉，就連她回覆「。。」，也被誇「從沒看過這麼珠圓玉潤的點，就像珍珠一樣，又像小姐姐的眼睛，清澈透亮」。但3分鐘後的殘酷真相卻讓她錯愕不已，也笑翻一票網友。

一名女網友Sally日前在微博表示，男友在婦女節送她一個驚喜，邀她到一個有134人的聊天群組「Sally誇誇群」。有趣的是，她一進群組還沒來得及了解，就被成員們爭先恐後的猛誇讚，「哇小姐姐頭像真好看！」、「如出水芙蓉，天然雕飾，天哪！這世間怎麼會有這麼好看的人！」、「名字也好聽」。

▲女網友與成員們的聊天截圖。（圖／翻攝自微博，下同）

女網友好奇問「這個什麼群？」結果又被誇「面對未知的群，小姐姐有問題就問，這種直率和勇氣不可多得」。女網友相當無言，立刻回覆「。。」，沒想到又有人稱讚「從沒看過這麼珠圓玉潤的點，就像珍珠一樣，又像小姐姐的眼睛，清澈透亮」。

女網友好奇詢問群組成員是否認識男友，結果又是一陣追捧「厲害」、「短短15秒內就能把握事物的本質，邏輯力MAX」，讓女網友笑說「我怎麼會有這麼沙雕的男朋友，太羞恥了」，結果又引來成員們一陣猛誇「小姐姐妳上輩子一定拯救了銀河系，能有這樣一個懂幽默的人寵妳疼妳愛妳」、「我代表全銀河系感謝妳」。

正當女網友準備開始聊天時，突然有成員說「小姐姐願意把時間花在這個群裡，是我們莫大的榮幸」、「我們的誇獎服務結束」，接著立刻將女網友踢出群組，讓她滿腦子黑人問號的罵了一句「？？臥槽？」

▲女網友被踢出群組。（圖／翻攝自微博）

直到逼問男友才知道，原來這個群組是淘寶上販售的專業誇人「誇誇服務」，而且時間只限定3分鐘。她哭笑不得地直呼「男朋友的神仙操作我服了，這種傻屌男朋友還要留著嗎？」

貼文一出立即引發網友熱議，紛紛留言表示「太搞笑，但男友很有心」、「笑死了，被百人捧上天的感覺一定很爽」、「花錢享受馬屁，這樣的時光真的不虛度啊」、「看完心情舒暢，這男朋友不錯，夠智障」、「太好玩了，還有這等操作」、「哈哈，看的我都想去當誇手了」。