春雨又要開炸！周三入夜起「北部濕5天」　冷空氣接棒低溫探14°C

▲周三深夜起，鋒面接近，北部、東北部變天轉雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

大陸冷氣團影響告一段落，周三白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，氣溫偏暖，但下半天起，又有一道鋒面靠近，深夜後中部以北、東北部地區變天轉雨，一路影響到周四。接著後面還有一波東北季風增強，將影響至下周一，屆時北部整天高溫不到20度，低溫下探14、15度，中南部則需留意日夜溫差大。

氣象局預報員顏增璽表示，周三上半天各地天氣穩定，氣溫上偏暖，北部、東半部高溫23-25度，中南部可達26-29度。但要留意清晨還是有輻射冷卻，北部低溫13度、中南部及花東則約15-19度。

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▲氣象局回顧上周春雨，5天累積雨量明顯。（圖／中央氣象局）

但周三下半天之後，有道鋒面建立，雲量開始變多，深夜起鋒面接近、通過，中部以北、東北部變天，將出現局部短暫陣雨，一路影響至周四上半天。

周四下半天後，東北季風增強，一直到下周一，都是屬於東北季風影響天氣，屆時，北部整周高溫不到20度，低溫約14、15度，濕涼感受明顯。中南部受東北季風影響雖不大，但要留意日夜溫差大，白天高溫仍有25~29度，舒適溫暖。

▲北部、東北部周四起轉濕涼，一路到下周一前都有降雨機會。（圖／記者林敬旻攝）

水氣部分，周五、六水氣相對較少，僅北部、東半部有短暫雨，但周日、下周一華南雲雨區東移，各地降雨機率再度提高，中部平地、南部山區也會有些降雨機會。氣象局表示，雖然春雨將再度報到，但雨勢及雨區不會像上一波那麼強，下周二東北季風減弱後，水氣減少，天氣將可回穩。

至於高山降雪部分，由於冷空氣強度及水氣有較先前預報略下修，因此，目前3500公尺以上高山降雪機率不大。