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打回13℃濕冷冬！鋒面＋冷空氣「連2波雨襲」又來了　全台熱點出爐

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▲▼一夕打回13℃濕冷冬！鋒面＋冷空氣「連2波雨襲」又來了　全台熱點出爐。（圖／中央氣象局、NCDR）

記者許力方／台北報導

好天氣剩一天！中央氣象局表示，13日上半天陽光露臉，高溫上看23度以上，下半天開始鋒面逐漸接近，北東轉雨，14日（周三）鋒面通過加上東北季風增強，北台灣轉濕涼，各地降雨機率提高，主要降雨熱點為中部以北及東北部，預估15日（周五）起受下一波冷空氣影響，17日（周日）還將有另一波雨勢報到持續至19日（下周二）。

氣象局預報，13日半天各地大多仍多雲到晴、陽光露臉，北部及東半部高溫約23至25度，中南部仍可達約26度；北部低溫約13度，中南部及東半部約15度，西半部日夜溫差大。下半天鋒面逐漸建立，各地雲量增多，晚起鋒面接近，天氣漸不穩定，除了北東地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率也會提高。

▲▼一夕打回13℃濕冷冬！鋒面＋冷空氣「連2波雨襲」又來了　全台熱點出爐。（圖／中央氣象局、NCDR）

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▲▼一夕打回13℃濕冷冬！鋒面＋冷空氣「連2波雨襲」又來了　全台熱點出爐。（圖／中央氣象局、NCDR）

預估14日鋒面將通過，加上東北季風增強，北台灣天氣轉濕涼，各地降雨機率提高，預測主要下雨區域為「中部以北」及「東北部」地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。15日至18日（周五至下周一）受這波東北季風影響，北台灣低溫下探15度，高溫也不到20度，感受偏涼，至於中南部及花東低溫約16至18度，屬於早晚偏涼型態。

告別好天氣，這波降雨自14日開始，迎風面的北東有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致多雲；17、18日受華南水氣東移影響，除北東外，中部、花東地區及南部山區也有局部短暫雨的機率，一直到19日東北季風減弱，水氣才逐漸減少，氣溫逐漸回升。

天氣風險公司總經理彭啟明也分析，這兩天天氣非常不錯，13日是最後一天好天氣，14、15日預期有波鋒面通過，轉為不穩定天氣，但雨勢不會像上周那麼多，很快的16日就會回溫，但下一波17日下半天又有東北風加上鋒面接近，再度轉為不穩定，持續到下周一、二，東半部因吹東風較陰沉偶陣雨，中南部相對穩定。

氣象局也整理出「春雨」回顧分析，春天冷空氣南下產生鋒面結構，同時南來水氣漸增，降雨範圍較大、雨量增加，持續5天帶來充沛雨量，6至10日連續下雨，天氣濕冷，12日大多數地區都能見溫暖太陽，令人感動「怎麼有種恍如隔世感覺呢？」而這波雨勢也讓水庫稍稍解渴。

▲▼一夕打回13℃濕冷冬！鋒面＋冷空氣「連2波雨襲」又來了　全台熱點出爐。（圖／中央氣象局、NCDR）

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