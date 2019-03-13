把握白天28度！傍晚全台變天「北部連下6天雨」　冷空氣接力探15度

▲傍晚起變天，出門記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

傍晚變天！根據中央氣象局預報，今天（13日）傍晚起鋒面接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨；且周日（17日）、下周一（18日）華南水氣東移影響，北部將一連下6天雨到下周二（19日）。

氣象局指出，清晨北台灣氣溫仍較低，約14至16度，其他地區約18至21度；白天北部及東半部高溫約22至25度，中南部仍可達25至28度，中南部日夜溫差較大。

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氣象局表示，白天鋒面逐漸建立中，中南部及東半部有局部短暫雨，北部雲量偏多，午後西半部山區也有局部短暫陣雨；晚起鋒面接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，北部降雨機率稍增。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台水氣增多。（圖／氣象局／下同）

氣象局說，周四（14日）鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣轉濕涼，各地降雨機率提高，預測主要下雨區域為中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周五（15日）至下周一東北季風影響，北台灣低溫約下探15度，高溫也不到20度，感受偏涼，至於中南部及花東低溫約16至18度，屬於早晚偏涼的型態；降雨方面，周五及周六（16日）迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲的天氣。

▼未來一周北部低溫15度。

氣象局表示，周日及下周一受到華南水氣東移影響，除了北部及東北部地區有短暫雨外，中部、花東地區及南部山區也有局部短暫雨的機率；下周二東北季風減弱，水氣也逐漸減少，氣溫逐漸回升，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，下周三（20日）、下周四（21日）大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；下周五（22日）鋒面通過及東北季風再增強，北部及東半部有局部短暫雨。