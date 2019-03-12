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拉衣撒嬌討奶喝！天兵媽「順手牽陌生3歲娃」...回神驚恐大叫：你是誰啊

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▲▼家長,親子,小孩,父母,孩子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲她在超商錯牽陌生的小孩，逗趣過程笑翻網友。（示意圖／pexels，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

路上認錯人很尷尬，還把人家的小孩牽走簡直是天兵！女網友在臉書上抱怨自己的粗神經，她一早到便利商店買東西，結果旁邊的小孩不小心認錯人，突然拉她褲管對她撒嬌，她竟就這樣牽著孩子去結帳，到櫃檯才突然驚醒家裡的小孩都去上學了，她根本不認識手裡牽著的孩子！

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，一早她剛起床不久，到家裡附近的便利商店買東西，突然褲管被輕輕拉了一下，耳邊傳來小小孩的奶音，「媽媽，我要喝木瓜牛奶！」她下意識回答，「不行，家裡還有牛奶，喝完再說！」就牽著孩子走往櫃檯準備結帳。

請繼續往下閱讀...

結果走到一半突然想到，家裡的孩子都長大了，而且還在學校上課，往旁邊一看才發現，她牽著一個陌生的3歲小孩，忍不住驚恐地大叫，「你是誰啊？」孩子的媽媽在一旁看了抱著肚子大笑，連店員也笑到狂抖，她無奈地說，「我大概1個月之內，都不敢進去這間店了」。

該篇貼文一出，短短一小時就吸引近萬人按讚，她天兵的事跡把網友們都逗樂了，紛紛留言表示，「求便利商店錄影畫面，讓我們笑一下」、「我笑了，好療癒喔」、「下意識的母愛發揮哈哈哈」、「還好沒順手把小朋友帶回家」、「看來一胎不止傻三年」、「好家在已經當媽了，還沒當媽回的那麼順一定更囧」。

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ET快訊
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關鍵字：爆怨公社,超商,陌生,3歲,天兵

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