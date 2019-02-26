嘉義市校長會議　黃敏惠逐步實現「厚植教育力」的政見

▲嘉義市長黃敏惠於校長會議中逐步實踐教育政見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市25日召開107學年度第二學期公私立國民中小學校長會議，市長黃敏惠為實現培養嘉義孩子成為國際競爭人才「厚植教育力」的政見，「人文第一、科技相佐、精致創新、國際視野」為四大願景，作為國民中小學教育發展方向的導引，將推動有效編班、雙語教學、教室裝設冷氣等具體作為。



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黃敏惠強調，為提升教育品質，將降低班級人數，108學年度國小一年級新生27人編班、國中新生29人編班，並逐年降低朝國小每班人數至25人、國中每班人數至27人目標邁進。

另外推動校園雙語教學，國小英語課程從中年級向下延伸至低年級，國中也將透過共聘外籍教師巡迴教學方式，讓國一學生每周都有一堂課接受外師教學。

在校園硬體設施方面，國中小班級教室將全面裝設冷氣；黃市長也強調，教學應與時俱進，除改善校園網路基礎環境及智慧教室建置外，並編列學校保全人員預算。

另，學校公告金額100萬元以上之工程案件，將由學校辦理規劃設計及履約管理，招標文件審查、發包作業、驗收等事宜將由工務處辦理，讓學校工程案件回歸專業分工。並將AI人工智慧系統性的融入國中、國小教育，幫助孩子們搭上國際潮流列車，提升自我競爭力。



此外，黃敏惠表示「好的政策，應加以延續」，例如積極爭取全國性運動賽事、「科學168」活動，打造出屬於嘉義市的科學節慶品牌，也藉教育帶動本市觀光。