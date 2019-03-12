韓國瑜「瑪麗亞說」貶損自家員工　王淺秋撇歧視：更證明尊重人才

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前因一句「瑪麗亞怎麼變老師」，引發歧視爭議；不過就有媒體發現，韓國瑜在雲林創辦的維多利亞雙語學校早在2016年就開始聘請菲律賓籍擔任外語教師，失言似乎貶損了自家員工。對此高市新聞局長王淺秋指出，「其實這樣更證明韓市長本人平時就與菲律賓籍人才合作愉快，絕對沒有任何歧視問題。」

▲高雄市長韓國瑜日前也透過高市府發表聲明稿道歉。（圖／記者賴君欣攝）



「瑪麗亞」失言風波持續延燒，有媒體找出韓國瑜創辦的維多利亞雙語學校，就聘一名菲律賓籍的教師Nerissa擔任外語教師，而且還是外語處的課程招集人之一；另外還有一名菲籍教師Feby，只是目前已經離職。消息一出，讓外界不免感到有貶損自家員工的觀感。

對此王淺秋緩頰，可見韓市長平時也非常尊重這些菲律賓籍人才，當天會議上真的只是一時在形容詞上面的一些誤解，重點是要強調「台灣要培養雙語的人才」，應該是本身台灣就要能夠培養出這樣的人才在國際市場上和別人競爭。

▲高市新聞局長王淺秋出面說明。（圖／記者吳奕靖攝）



她說明，用詞上面有一點玩笑話讓相關國籍人士覺得不舒服，這點韓市長已經鄭重道歉了，那麼從維多利亞學校這件事情更證明，其實他更能尊重這些菲律賓人才，所以絕對不會有任何歧視的問題。

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