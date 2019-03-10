韓國瑜「瑪麗亞變老師」點破台灣人刻板印象　廣告小妹1008字神解

▲韓國瑜9日為「瑪麗亞怎麼變老師」一說正式道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／綜合報導

高雄市長韓國瑜一句「瑪麗亞怎麼變老師」，挨轟歧視菲律賓人。不過，部落客廣告小妹9日在臉書PO文提出另一種見解，是否韓國瑜原意是想改變台灣家長的刻板印象，「我有兩位打娘胎只講英語的朋友想到台灣或香港教英語，也是被視為二等人。與其說是瞧不起菲律賓人的英語能力，不如說是非英美兩國且擁有白種人皮相的，都會被台灣家長質疑。」

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韓國瑜日前聽到業者建議，可以從菲律賓引進英語人才，脫口說出「這方面對台灣人心理衝擊會很大，因為瑪麗亞怎麼變老師了」，引起外界抨擊他歧視。雖然高雄市政府9日已發表道歉聲明，強調市長絕無貶抑菲律賓人民的意思，純粹是希望台灣人才庫能全面自行提昇國際化的語言，不一定要外求，造成誤會深表歉意，未來則期待能跟菲國多元合作。

不過，經常在臉書分享時事意見的部落客廣告小妹，9日也PO出長達1008字的長文提出另一種觀點，內容提到，韓國瑜這番話確實有歧視意味，或許原意是想表達台灣家長的刻板印象，畢竟如果真的要引進非白人來教導英語，就得先改變家長的觀念，「我有兩位打娘胎只講英語的朋友，中文只會說『你好』，但他們要去香港或台灣教英語，也是被視為二等人。白人憑著張臉，教英語的薪水就可以比較高。」

▲大多數人其實都有「學英語要找白人」這樣的刻板印象。（圖／取字免費圖庫pixabay）

但其實這樣的現象不僅僅在台灣，廣告小妹認為，如果要把韓國大學生送到菲律賓學英語，在同樣的費用前提下，隨便抓幾個韓國人來問問，他們是會選擇去美國還是菲律賓，答案顯而易見；只是韓國瑜身為市長講出這樣的話就不合理，他應該要檢討自己的選詞用字，「我認同英語的重要性，學習語言是一種文化借鏡，英美都是多民族國家，光是口音就不只一種。就現實層面來看，高雄引進菲律賓教師其實是折衷的好方法。」