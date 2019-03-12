酒駕死刑修正案延宕　沈智慧再批蘇貞昌「虛晃一招」

▲酒駕畫面。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者蔡浩祥／台北報導

國內酒駕肇事、致死事件不斷，國民黨立委沈智慧與曾銘宗今召開記者會，質疑行政、立法兩院串通在打假球，如果政府真心回應民意，應將酒駕致死判處死刑入法，在本周院會通過，星期五前把法案送進立院審議，逕付二讀，而不是「虛晃一招」。

沈智慧指出，行政院長蘇貞昌指示政務委員協調法務部，提出「酒駕致死判處死刑」，可能是「虛晃一招」，目的在於平息民憤而已，不是真的想要通過這法案。

她表示，如果民進黨不是來騙票的，在本會期通過前項法案，那麼她感謝行政院長蘇貞昌願意從善如流、追隨民意修法，還給人民「免於恐懼」的生活空間。「如果本會期仍然不能過，那麼就由民進黨負全部的責任」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

談及自己提案的《道路交通管理處罰條例》35條之一，酒精鎖（點火自動鎖定裝置）修正案，沈智慧表示，該案在政黨協商全體同意納入條文後，原可逕付二讀加速立法；但，這幾天下來，卻不見民進黨團完成協商簽字，似乎想推翻2月26日黨團協商決議。

她質疑，這裡面很「可疑」也很「詭異」。行政院長蘇貞昌指示政務委員協調法務部，提出「酒駕致死判處死刑」，可能是「虛晃一遭」，目的在於平息民憤而已，不是真的想要通過這法案。

▼國民黨立委沈智慧。（圖／記者黃克翔攝）